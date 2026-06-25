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Alertă de călătorie pentru românii care merg în Serbia. MAE avertizează asupra protestelor din Belgrad și alte două orașe

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Serbia, în contextul unor demonstrații și proteste programate în perioada 27-28 iunie.
Alertă de călătorie pentru românii care merg în Serbia. MAE avertizează asupra protestelor din Belgrad și alte două orașe
Sursa foto: Mediafax Foto/ ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
25 iun. 2026, 11:03, Social
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Potrivit MAE, manifestațiile vor avea loc în capitala Belgrad, dar și în orașele Kragujevac și Kraljevo.

Românii sunt sfătuiți să evite zonele protestelor

Ministerul recomandă cetățenilor români să manifeste prudență sporită pe durata deplasărilor în Serbia. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și locurile în care se desfășoară acțiuni de protest.

MAE recomandă monitorizarea permanentă a informațiilor transmise de autoritățile sârbe și a știrilor locale. Totodată, românii trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale pe întreaga durată a deplasării.

MAE recomandă informarea înainte de călătorie

Ministerul recomandă cetățenilor români să consulte informațiile actualizate publicate pe site-urile MAE și ale Ambasadei României la Belgrad înainte de deplasare.

Totodată, instituția le reamintește românilor care călătoresc în străinătate că pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte, informații utile și recomandări pentru călătoriile externe.

Protestele din Serbia durează de peste un an și au început după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, la 1 noiembrie 2024. În accident au murit 16 persoane, iar tragedia a declanșat un val de nemulțumire publică. Mulți cetățeni au acuzat corupția și nerespectarea normelor de construcție, susținând că acestea au contribuit la producerea dezastrului.

Mișcarea de protest este condusă în principal de studenți, care cer combaterea corupției, întărirea statului de drept și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Demonstrațiile au atras zeci de mii de participanți în Belgrad, Novi Sad și alte orașe din țară.

Manifestațiile anunțate pentru 27 și 28 iunie au loc în apropierea sărbătorii naționale și religioase Vidovdan (28 iunie), o dată cu o puternică încărcătură simbolică în Serbia. Organizatorii au convocat un nou protest de amploare în Belgrad, iar autoritățile se așteaptă la o participare numeroasă și la posibile perturbări ale circulației.

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