Ambasador Cultural al României la 18 ani – Violonistul care face senzație la Viena și Berlin se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu

Are doar 18 ani, dar experiența lui de scenă până la această vârstă ar putea pune în umbră cariere întregi. Antonio Piculeață este noul nume adăugat pe lista campaniei naționale „ 100 de tineri pentru dezvoltarea României ”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Antonio a crescut într-un mediu în care muzica a fost mai mult decât o pasiune: a fost un drum urmat de mai mulți din familia sa. Născut la New York și crescut la București, a început studiul viorii la vârsta de șase ani. De atunci, evoluția sa a fost constantă și impresionantă. La nouă ani, debuta ca solist pe scena Ateneului Român, acompaniat de Orchestra Medici, sub bagheta lui Iosif Prunner. La zece, interpreta Mozart cu Filarmonica „Oltenia” din Craiova, sub conducerea lui Mădălin Voicu.

Palmaresul său este deja unul notabil: premiul I la Olimpiada Națională de Muzică, premiul I la concursul „Remember Enescu”, finalist la „Chieti Classica” din Italia. A fost invitat să cânte în Aula Academiei Române, devenind primul violonist care a susținut un recital în acest spațiu simbolic. A urcat pe scenele unor importante filarmonici din România și a cântat în capitale culturale precum Bruxelles, Berlin și Viena.

Antonio s-a format și continuă să se formeze sub îndrumarea unor profesori de renume. A studiat la Juilliard School și Lucy Moses School of Music din New York, la Royal College of Music din Londra, iar în prezent este elevul reputatei Dora Schwarzberg, la Viena. A participat la proiecte internaționale, precum „Global Violin Sessions”, și a fost remarcat de violonistul Roman Kim, cunoscut pentru stilul său tehnic și expresiv, care redefinește granițele interpretării moderne.

Titlul de Ambasador Cultural al României, acordat de regizorul Serge Celibidache în ianuarie 2024, a venit ca o recunoaștere firească a valorii sale. Însă dincolo de trofee și titluri, Antonio Piculeață este un simbol al unei generații care muncește în liniște, care caută profunzimea și care pune excelența înaintea oricărei forme de validare rapidă.