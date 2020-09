Anca Nedea, Organizaţia Patronală Mamaia Constanţa: „Nu mă aştept ca pe 1 iunie să bubuie toate terasele pe litoral. Va fi o săptămână de bâlbâieli”

Anunţul că se redeschid plajele de pe 1 iunie a luat prin suprindere operatorii de pe litoral. Aflaţi joi, 28 mai, într-o întâlnire cu Răzvan Pîrjol, secretarul de stat ce coordonează turismul în cadrul Ministerului Economiei, aceştia nu au putut afla cu detalii concrete despre când vor putea opera.



Abia după ce au ieşit din şedinţa cu reprezentantul Guvernului au aflat că preşedintele Klaus Iohannis a anunţat redeschiderea teraselor şi că este permis accesul la plajă pe şezlong chiar de la 1 iunie. Nici normele de sănătate publică ce urmează a fi respectate de agenţii economici de pe litoral nu sunt cunoscute încă. Deocamdată există doar un draft asupra căruia s-au purtat discuţii.

„Suprinzător, aşa, a fost ca în filme. Noi am înaintat toate propunerile noastre, am discutat şi am reacţionat pe drafturile de măsuri pe care le-am văzut. Acum o să iasă în variantă finală. Şi aseară am văzut tot aşa, un draft. Cu toţii am trimis, din grupurile de lucru. Nu ştiu care va fi varianta finală pentru că, vedeţi, până nu iese în Monitorul Oficial, se poate întâmpla orice”, a spus Anca Nedea, directorul executiv al Organizaţiei Patronale Mamaia Constanţa.



Dată fiind această stare de incertitudine, debutul sezonului turistic va fi unul timid.

„Va fi o săptămână din asta de bâlbâieli din punct de vedere a ceea ce ni se comunică. Nu mă aştept ca la 1 iunie să bubuie toate terasele, să fie totul deschis”, a mai spus Nedea.



„Hotelurile au pregătit mai din timp pentru că a fost posibil. Cu terasele în schimb, ştiţi cum e, unii trei zile, unii cinci, unii o săptămână, unii mai mult. O să putem să ne apropiem până pe 15 de o deschidere adevărată a sezonului turistic”, a mai declarat aceasta.