Andrei Șerban, desemnat Director Onorific al Teatrului Național I.L Caragiale din București

„Este un act de recunoaștere a valorii sale profesionale și un gest de respect pentru operele dăruite publicului din țară și din străinătate”, transmite Ministerul Culturii.

Anunțul vine după aniversarea de 83 de ani a reputatului regizor Andrei Șerban. De-a lungul carierei sale, Andrei Șerban a pus în scenă numeroase spectacole de teatru și operă în peste 39 de țări.

Acesta a colaborat, timp de două decenii cu numeroase teatre din SUA, precum La MaMa Theatre, Yale Repertory Theatre, dar și New York City, Seattle şi Los Angeles Opera.

În Europa, a lucrat pentru Opera din Paris, Geneva, Viena, dar şi Bologna. A lucrat și alături de Welsh National Opera, din Regatul Unit, precum și Helsinki Lilla Teatern, dar și La Comédie Française din Paris.

Acesta a pus spectacole în scenă chiar și în Japonia, pentru Shiki Company of Tokyo. În România, reputatul Andrei Șerban a fost regizor al TNB din 1990 în 1993. Acesta a montat spectacole precum Pescăruşul de Cehov, la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, Spovedanie la Tanacu, după omonim al Tatianei Niculescu Bran, Purificare de Sarah Kane, la Teatrul Naţional din Cluj, Unchiul Vanea de Cehov, la Teatrul Maghiar din Cluj, pentru care a primit două premii UNITER, pentru cea mai bună regie şi cel mai bun spectacol.În 2008, a montat Lear de Shakespeare la Teatrul Bulandra, o versiune modernă, recompensată tot cu două premii UNITER, potrivit Teatrului Național București.

„ Andrei Serban a primit cu bucurie această distincție, subliniind că o consideră o reconfirmare a contribuției sale la un teatru „nou, curajos, riscant și viu. În special viu, cu o aspirație pe verticală spre acest cuvânt esențial: calitate. Calitatea artistică, imposibilă fără calitatea umană”, mai transmite Ministerul Culturii.