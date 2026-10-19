ANM anunță schimbări majore de temperatură în România. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

ANM a publicat estimarea evoluției temperaturilor și precipitațiilor pentru perioada 19 octombrie – 1 noiembrie 2026.

BANAT

Temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la o medie de 18 grade, luni, până la 24 de grade, miercuri. Ulterior, vremea se va răci semnificativ, iar maximele vor coborî la 16 grade, vineri.

În perioada 24-28 octombrie, media temperaturilor maxime va varia între 17 și 20 de grade, apoi va scădea spre 16 grade la finalul intervalului.

Temperaturile minime vor coborî la 6 grade marți, apoi vor crește până la 12-13 grade joi, înainte de o nouă scădere, spre 7 grade, sâmbătă. Ulterior, minimele se vor menține între 6 și 8 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în perioada 21-27 octombrie.

CRIȘANA

Temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la o medie de 16 grade, luni, până la 25 de grade, miercuri. Ulterior, vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborî la 15 grade, vineri.

După această perioadă, media maximelor va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade, cea mai ridicată valoare fiind estimată pentru 28 octombrie.

Temperaturile minime vor scădea la 6 grade marți, apoi vor crește până la 11 grade în perioada 22-23 octombrie. În a doua săptămână, minimele se vor menține în jurul valorii de 7 grade, cu o tendință de scădere spre final.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestei perioade sunt posibile cantități de apă însemnate.

TRANSILVANIA

Temperaturile maxime vor crește la începutul intervalului, ajungând la o medie de 21 de grade miercuri. Ulterior, vremea se va răci, iar maximele vor coborî la 15 grade vineri.

Din 24 până în 28 octombrie, temperaturile vor crește ușor, apoi vor scădea din nou, ajungând la o medie de 14 grade la finalul intervalului.

Minimele vor coborî la 6 grade miercuri, apoi vor crește până la aproximativ 9 grade vineri. Ulterior, temperaturile nocturne vor scădea treptat, ajungând la 3 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Va ploua în primele zile, apoi în intervalul 22-27 octombrie, când precipitațiile vor fi local însemnate cantitativ.

MARAMUREȘ

Media temperaturilor maxime va crește de la aproximativ 16 grade luni până la 22 de grade miercuri. Ulterior, vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborî la 13 grade vineri.

În perioada următoare, temperaturile maxime vor varia între 15 și 19 grade, cea mai ridicată valoare fiind estimată pentru 28 octombrie.

Minimele se vor menține în jurul valorii de 7 grade în perioada 19-21 octombrie, apoi vor crește până la 10 grade vineri. În a doua săptămână, temperaturile nocturne vor fi în jurul a 6 grade, urmând să scadă spre 4 grade la final.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 21-27 octombrie, iar la mijlocul acestuia sunt posibile cantități de apă însemnate.

MOLDOVA

Temperaturile maxime vor crește la începutul primei săptămâni, ajungând la o medie de 19 grade, valoare care se va menține până pe 27 octombrie.

Ulterior, maximele vor scădea treptat, ajungând la 15 grade la finalul intervalului.

Temperaturile minime vor coborî ușor marți, până la 10 grade, apoi vor crește spre 12 grade în perioada 21-24 octombrie. Începând cu 28 octombrie, minimele vor scădea treptat, ajungând la aproximativ 8 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Va ploua, local însemnat cantitativ, la începutul intervalului. Probabilitatea de ploaie va crește din nou în zilele de 22, 23 și 24 octombrie.

DOBROGEA

Temperaturile maxime vor crește la începutul primei săptămâni, ajungând la o medie de 20 de grade miercuri.

În perioada 22-27 octombrie, maximele se vor menține în jurul valorii de 19 grade, apoi vor scădea treptat, până la 15 grade la finalul intervalului.

Minimele vor coborî la 10 grade marți, apoi se vor menține în jurul valorii de 11 grade până pe 28 octombrie. Ulterior, temperaturile nocturne vor scădea până la aproximativ 8 grade pe 1 noiembrie.

Va ploua la începutul intervalului, izolat în cantități însemnate, iar probabilitatea de precipitații va crește din nou la finalul primei săptămâni și începutul celei de-a doua.

MUNTENIA

Temperaturile maxime vor fi de aproximativ 20 de grade la începutul intervalului, apoi vor crește până la 22 de grade miercuri.

Ulterior, vremea se va răci, iar maximele vor coborî la 18 grade vineri. În perioada 24-29 octombrie, temperaturile nu vor avea variații semnificative, urmând să scadă spre 15 grade la finalul celei de-a doua săptămâni.

Minimele vor coborî la 8 grade miercuri, apoi vor crește până la aproximativ 10 grade vineri. Ulterior, temperaturile nocturne vor scădea treptat, ajungând la 6 grade la finalul intervalului.

Va ploua în primele zile, apoi în perioada 22-27 octombrie, când sunt posibile cantități de apă însemnate.

OLTENIA

Vremea se va răci accentuat vineri, când media temperaturilor maxime va coborî la 16 grade.

Ulterior, până pe 29 octombrie, maximele vor fi de 18-19 grade, urmând să scadă din nou spre 16 grade la finalul intervalului.

Temperaturile minime vor coborî ușor marți, spre 7 grade, apoi vor crește treptat până la 11 grade vineri. Sâmbătă, minimele vor scădea la aproximativ 8 grade, valoare care se va menține până pe 29 octombrie.

La finalul celei de-a doua săptămâni, temperaturile nocturne vor coborî spre 6 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi redusă până pe 21 octombrie, apoi va crește. Local, sunt posibile cantități de apă însemnate în zilele de 24 și 25 octombrie.

LA MUNTE

Temperaturile maxime vor crește în primele trei zile, de la o medie de 9 grade până la 14 grade miercuri.

Ulterior, vremea se va răci, iar maximele vor coborî la 8 grade vineri. Până la finalul intervalului, temperaturile maxime vor varia între 8 și 12 grade, cea mai ridicată valoare fiind estimată pentru 28 octombrie.

Minimele vor crește până la 6 grade joi, apoi vor scădea la 3 grade în perioada 24-26 octombrie.

Spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni, temperaturile nocturne vor coborî din nou, ajungând la o medie de 1 grad pe 1 noiembrie.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată până pe 28 octombrie, apoi va scădea.