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ANM: Cod galben de vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vreme severă, valabile sâmbătă, 4 iulie.
ANM: Cod galben de vânt puternic și furtuni în mai multe regiuni ale țării
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
04 iul. 2026, 10:06, Social
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Prima avertizare cod galben este în vigoare în intervalul 4 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 23:00. Potrivit ANM, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50…70 km/h.

O a doua avertizare cod galben este valabilă în intervalul 4 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 20:00 și vizează perioade de instabilitate atmosferică în județetele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, în vestul județelor Ialomița și Călărași, în Ilfov și în municipiul București.

Sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

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