ANM: Cod roșu de caniculă, duminică, în 16 județe. Avertizări și pentru restul țării

Duminică, 16 județe vor fi sub avertizare Cod roșu. Este vorba de județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Botoșani.

În aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Cod portocaliu

Sub avertizare Cod portocaliu vor fi județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Galați, Vrancea, Brăila, Buzău, Prahova, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Ilfov și Capitala.

Valul de căldură intens va persista în aceste zone, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Cod galben

Județele Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod galben. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23…24 de grade pe litoral și în Delta Dunării.

Avertizările sunt în vigoare duminică de la ora 10.00 până luni la ora 10.00.

De luni dimineața până în 1 iulie la ora 10.00 Codul roșu va fi extins la aproape întreaga țară. Doar județele Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța vor fi sub avertizare Cod portocaliu, restul țării fiind sub avertizare Cod roșu.