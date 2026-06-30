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ANM: Cod roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara până miercuri dimineața. Avertizări de instabilitate atmosferică

Aproape întrega țară este până miercuri la ora 10.00 sub avertizare Cod roșu de temperaturi extreme și disconfort termic. Noaptea va fi trocpicală cu maxime de 25 de grade.
ANM: Cod roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara până miercuri dimineața. Avertizări de instabilitate atmosferică
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
30 iun. 2026, 10:17, Social
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Codul roșu vizează întreaga țară, cu excepția județelor Tulcea și Constanța.

ANM arată că se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 24 de grade.

În Dobrogea valul de căldură se va menține intens, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30…31 de grade pe litoral și în Delta Dunării și 37…38 de grade în partea continentală a regiunii. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa între 22 și 25 de grade.

Avertizări de instabilitate atmosferică

Marți, sunt în vigoare și avertizări Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică.

În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană, aflate sub Cod portocaliu, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi local de 25…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși
30…40 l/mp.

Fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse după-amiaza și seara și în restul țării, iar în cursul nopții de marți spre miercuri în regiunile sudice.

Avertizări pentru miercuri

Miercuri vor fi în vigoare avertizări Cod galben și portocaliu de caniculă, cu temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat. Acestea vizează Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei, dar și Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova.

O avertizare Cod galben va fi în vigoare miercuri (1 iulie) și în noaptea de miercuri spre joi (1/2 iulie) în Oltenia, Muntenia în sudul Banatului și local în zona de munte, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

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