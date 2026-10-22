ANM: Ploi, descărcări electrice și rafale de vânt până vineri seara

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă din 22 octombrie, ora 10.00, până în 23 octombrie, ora 21.00.

Joi va ploua în cea mai mare parte a țării, iar vineri precipitațiile se vor concentra în jumătatea de est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Joi, cele mai importante acumulări de precipitații sunt estimate în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.

Vineri, ploile mai însemnate cantitativ sunt așteptate în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar, vântul se va intensifica. Joi, rafalele vor afecta pe arii restrânse mai ales vestul, centrul și estul țării. Vineri, intensificările sunt prognozate în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei.

Vântul va atinge în general viteze de 40–50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 70 km/h.

ANM avertizează că ploile pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.