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ANM: Ploi, descărcări electrice și rafale de vânt până vineri seara

ANM anunță pentru joi ploi în cea mai mare parte a țării, iar vineri în special în jumătatea de est. Sunt așteptate averse, izolat descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, în timp ce vântul va avea rafale de până la 50 km/h în unele regiuni și de peste 70 km/h pe crestele montane.
ANM: Ploi, descărcări electrice și rafale de vânt până vineri seara
Foto: Hepta
Cosmin Pirv
22 oct. 2026, 10:01, Social
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Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă din 22 octombrie, ora 10.00, până în 23 octombrie, ora 21.00.

Joi va ploua în cea mai mare parte a țării, iar vineri precipitațiile se vor concentra în jumătatea de est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Joi, cele mai importante acumulări de precipitații sunt estimate în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.

Vineri, ploile mai însemnate cantitativ sunt așteptate în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

Temporar, vântul se va intensifica. Joi, rafalele vor afecta pe arii restrânse mai ales vestul, centrul și estul țării. Vineri, intensificările sunt prognozate în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei.

Vântul va atinge în general viteze de 40–50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 70 km/h.

ANM avertizează că ploile pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

România va avea parte de temperaturi ușor peste cele normale și de precipitații mai abundente decât de obicei în săptămâna 19-26 octombrie, potrivit estimărilor publicate de ANM. În următoarele trei săptămâni, temperaturile și cantitățile de precipitații vor reveni, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

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