ANM: Ploi, descărcări electrice și rafale de vânt până vineri seara. În București se răcește și plouă

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă din 22 octombrie, ora 10.00, până în 23 octombrie, ora 21.00.
Joi va ploua în cea mai mare parte a țării, iar vineri precipitațiile se vor concentra în jumătatea de est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.
Joi, cele mai importante acumulări de precipitații sunt estimate în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.
Vineri, ploile mai însemnate cantitativ sunt așteptate în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.
Temporar, vântul se va intensifica. Joi, rafalele vor afecta pe arii restrânse mai ales vestul, centrul și estul țării. Vineri, intensificările sunt prognozate în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei.
Vântul va atinge în general viteze de 40–50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 70 km/h.
ANM avertizează că ploile pot fi însoțite izolat de descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.
Joi, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 19 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 10-11 grade. Cerul va fi înnorat și vântul va sufla slab și moderat. De asemenea, sunt prognozate averse care pot acumula între 5 și 8 litri de apă pe metrul pătrat.
Vineri, vremea se va răci cu temperaturi maxime de 14-16 grade Celsius. Vântul va sufla moderat și vor fi averse cu cantități de apă estimate între 10 și 15 litri pe metrul pătrat.
„În intervalul 22 octombrie, ora 10 (joi) – 23 octombrie, ora 21 (vineri), pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ”, mai transmite ANM.