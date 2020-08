Anunţul Gabrielei Firea: Testarea bucureştenilor începe curând. Aproximativ 20.000 de oameni vor afla dacă au sau nu coronavirus

Primarul general a anunţat pe pagina de socializare că cele două proiecte care urmăresc testarea bucureştenilor pentru coronavirus vor începe în curând. Este vorba despre peste 20.000 de teste care vor fi făcute în perioada următoare.

"In scurt timp, va incepe testarea extinsa a persoanelor fara simptome din Bucuresti. In total, peste 20 000 de teste in prima etapa. Pentru testarea voluntara a 11 000 de bucuresteni, cu teste de tip antigen normale, nu rapide ce pot da erori, care se analizeaza in aparatele PCR, avem deja incheiate parteneriate cu laboratoare acreditate. IT-istii nostri lucreaza la platforma unde se vor face inscrierile pentru testare.