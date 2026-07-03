Apa caldă, întreruptă în Capitală în luna iulie. Care sunt zonele vizate?

Potrivit anunțului dat, vineri, pe Facebook, de Primăria Capitalei, lucrările de modernizare sunt necesare pentru ca iarna să apară mai puține avarii.
Lucrările costă 1,3 miliarde de lei, bani din fonduri europene și guvernamentale. Acestea trebuie finalizate până în decembrie 2027 pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă.
„Astfel că ne cerem scuze pentru disconfort și vă spunem că intervenim în mai multe zone, unde apa caldă va fi întreruptă temporar”, informează Primăria Capitalei.
Potrivit Primăriei, întreruperile furnizării apei calde sunt programate astfel:
Pe rețeaua primară vor fi schimbate complet conductele. Vor fi afectate 845 de blocuri, timp de șase zile.
Apa caldă va fi sistată către 18 puncte termice, fiind afectate 230 de blocuri.
Potrivit Primăriei Capitalei, vor fi executate lucrări la rețeaua primară. Apa caldă va fi sistată, iar 1.100 de blocuri vor fi afectate.
Vor fi afectate 1.016 de blocuri.
Vor fi afectate 972 de blocuri.
Potrivit Primăriei Capitalei, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menționate se va desfășura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur.