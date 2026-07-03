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Apa caldă, întreruptă în Capitală în luna iulie. Care sunt zonele vizate?

Primăria Capitalei anunță vineri, că în cursul lunii iulie, furnizarea apei calde va fi întreruptă treptat în sectoarele 1, 4, 3, dar și 5 din cauza lucrărilor programate pentru modernizarea conductelor termice.
Apa caldă, întreruptă în Capitală în luna iulie. Care sunt zonele vizate?
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
03 iul. 2026, 14:00, Social
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Potrivit anunțului dat, vineri, pe Facebook, de Primăria Capitalei, lucrările de modernizare sunt necesare pentru ca iarna să apară mai puține avarii.

Lucrările costă 1,3 miliarde de lei, bani din fonduri europene și guvernamentale. Acestea trebuie finalizate până în decembrie 2027 pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă.

„Astfel că ne cerem scuze pentru disconfort și vă spunem că intervenim în mai multe zone, unde apa caldă va fi întreruptă temporar”, informează Primăria Capitalei. 

Potrivit Primăriei, întreruperile furnizării apei calde sunt programate astfel:

  • 13 – 18 iulie Șoseaua Panduri (Sectorul 5).

Pe rețeaua primară vor fi schimbate complet conductele. Vor fi afectate 845 de blocuri, timp de șase zile.

  • 13-31 iulie, Bd. Iancu Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Str. Nicolae Caramfil (Sectorul 1).

Apa caldă va fi sistată către 18 puncte termice, fiind afectate 230 de blocuri.

  • 20 iulie – 2 august, între Strada Luică, Bd. Turnu Măgurele, Bd. Constantin Brâncoveanu, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Bd. Alexandru Obregia (Sectorul 4).

Potrivit Primăriei Capitalei, vor fi executate lucrări la rețeaua primară. Apa caldă va fi sistată, iar 1.100 de blocuri vor fi afectate.

  • tot în intervalul 20 iulie – 2 august, apa caldă va fi sistată și în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă din Sectorul 3.

Vor fi afectate 1.016 de blocuri.

  • în intervalul 20 iulie – 2 august, furnizarea apei calde va fi sistată și în Sectorul 3, în zona cuprinsă între: Bd. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă.

Vor fi afectate 972 de blocuri.

Potrivit Primăriei Capitalei, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menționate se va desfășura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur.

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