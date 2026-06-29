Prima pagină » Social » Aproape unul din cinci români, în risc de sărăcie în 2025. INS: 5,2 milioane de persoane afectate de excluziune socială

Aproape unul din cinci români, în risc de sărăcie în 2025. INS: 5,2 milioane de persoane afectate de excluziune socială

Aproximativ 18,4% din populația rezidentă a României a trăit în 2025 sub pragul sărăciei relative, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), care indică o ușoară scădere față de anul precedent, de 0,6 puncte procentuale.
Aproape unul din cinci români, în risc de sărăcie în 2025. INS: 5,2 milioane de persoane afectate de excluziune socială
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
29 iun. 2026, 10:36, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În termeni absoluți, numărul persoanelor aflate în sărăcie a fost de circa 3,47 milioane.

În același timp, 27,4% din populație – aproximativ 5,2 milioane de persoane – s-a aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială (indicatorul AROPE), în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de 2024.

INS arată că 16,8% dintre români au fost afectați de deprivare materială și socială severă, în timp ce 5,6% dintre persoanele sub 65 de ani au trăit în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii, ceea ce înseamnă implicare redusă pe piața muncii.

Diferențele demografice rămân semnificative. Femeile au înregistrat o rată a sărăciei ușor mai ridicată decât bărbații (18,7% față de 18,0%), iar cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii de 18–24 de ani (25,8%) și copiii (23,6%).

Sursa: INS

În lipsa transferurilor sociale, situația ar fi fost considerabil mai gravă: aproape 44,2% din populație s-ar fi aflat sub pragul sărăciei relative, iar în cazul persoanelor de peste 65 de ani proporția ar fi urcat la 87,9%.

Deprivare materială și socială

Deprivarea materială severă afectează în special copiii (21,1%) și vârstnicii (19,2%), în timp ce gospodăriile cu copii dependenți înregistrează un risc mai ridicat de excluziune socială (29,4%) comparativ cu cele fără minori (24,6%).

Diferențe regionale

La nivel regional, cele mai ridicate valori ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în Sud-Est (38%) și Sud-Vest Oltenia (36%), în timp ce București-Ilfov rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel (13,6%).

Datele INS mai arată că aproximativ 403.000 de persoane s-au aflat simultan în toate cele trei situații de vulnerabilitate: sărăcie, deprivare materială severă și intensitate foarte redusă a muncii.

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
GSP.ro
România fierbe la peste 41 de grade. Meteorolog ANM, pentru Gândul: Avem temperaturi extreme cu disconfort foarte mare / La ce oră va fi cel mai cald
Gandul
BACALAUREAT 2026 | Cum se rezolvă subiectele de la limba și literatura română
Cancan
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport
Cum e împins spre prescripție cazul primarului care a servit interesele imobiliare ale Liei Savonea în Chiajna. Dosarul lui Mircea Minea a pierdut doi ani între instanțe
Libertatea
Ce au descoperit medicii când i-au făcut un CT unui bărbat în vârstă de 70 de ani
CSID
Chery Tiggo 9: SUV-ul chinezesc care vine cu ambiții mari în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da