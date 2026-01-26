Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România

Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de presă în care au fost prezentate echipamentele pe care România își propune să le achiziționeze prin programul SAFE.

„O parte importantă va fi realizată în România. Sunt unele care nu pot fi realizate în România, dar alte pot fi. De exemplu avionul multirol nu poate fi realizat în România, dar anumite echipamente cum ar fi autospecialele de transport multiple victime pot fi realizate în România”, a explicat Raed Arafat.

În schimb, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a arătat că trenul pentru transportul victimelor multiple poate fi fabricat în România, inclusiv dotările medicale. Garnitura specială va putea transporta între 200 și 300 de victime.

„Trenul poate fi realizat în România. Avem industria, avem fabrică de locomotive,avem fabrică de vagoane, avem cine să poată să doteze medical trenul respectiv, există posibilitatea să se facă național”, a spus Arafat, adăugând că „pe unele lucruri avem acorduri cadru”.

Urmează proceduri și negocieri, atunci se va ști suma care va fi cheltuită în România, a precizat Arafat.

Prin programul SAFE, România va beneficia de suma de 900 de milioane de euro doar pentru achiziții în domeniul protecției civile. Alte achiziții vor fi realizate de MApN și MAI.