Prima pagină » Social » Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România

Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că o parte importantă dintre achizițiile României prin programul SAFE pentru protecția civilă va fi realizată din comenzi la fabrici românești.
Arafat despre achizițiile din programul SAFE: O parte importantă va fi realizată în România
Sursa foto: Captură Video
Petru Mazilu
26 ian. 2026, 17:33, Politic

Declarația a fost făcută luni în cadrul unei conferințe de presă în care au fost prezentate echipamentele pe care România își propune să le achiziționeze prin programul SAFE.

„O parte importantă va fi realizată în România. Sunt unele care nu pot fi realizate în România, dar alte pot fi. De exemplu avionul multirol nu poate fi realizat în România, dar anumite echipamente cum ar fi autospecialele de transport multiple victime pot fi realizate în România”, a explicat Raed Arafat.

În schimb, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a arătat că trenul pentru transportul victimelor multiple poate fi fabricat în România, inclusiv dotările medicale. Garnitura specială va putea transporta între 200 și 300 de victime.

„Trenul poate fi realizat în România. Avem industria, avem fabrică de locomotive,avem fabrică de vagoane, avem cine să poată să doteze medical trenul respectiv, există posibilitatea să se facă național”, a spus Arafat, adăugând că „pe unele lucruri avem acorduri cadru”.

Urmează proceduri și negocieri, atunci se va ști suma care va fi cheltuită în România, a precizat Arafat.

Prin programul SAFE, România va beneficia de suma de 900 de milioane de euro doar pentru achiziții în domeniul protecției civile. Alte achiziții vor fi realizate de MApN și MAI.

 

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Pensii cu 628 lei mai mari pentru pensionarii din aceste orașe din România. Avem lista completă
Gandul
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Libertatea
Boala care poate evolua în tăcere înainte să dea semne. Ce teste să faci anual să o depistezi în stadii incipiente
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor