Asociaţia Elevilor din Constanţa a dat Guvernul în judecată pentru că nu ar deconta abonamentele

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a depus miercuri, la Curtea de Apel Constanţa, o cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului României, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, în vederea anulării Hotărârii Guvernului nr. 863/2016 privind impunerea tarifelor maximale pentru abonamentele elevilor la transportul judeţean.

"Încă din 2016, elevii din România s-au aflat în imposibilitatea decontării cheltuielilor de transport, fiindu-le încălcat dreptul prevăzut la art. 84, alin. (3) şi (3^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 din cauza apariţiei tarifelor maximale impuse operatorilor de transport judeţean pentru abonamentele elevilor sub forma unor obligaţii de serviciu public, dar fără acordarea unor compensaţii. Astfel, din cauza acestui fapt, aceştia nu respectau tarifele, iar elevii nu puteau deconta facturile primite la licee, fiind invocate diferenţele de tarif dintre lege şi realitate", se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX de către Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC).

Reprezentanţii Asociaţiei Elevilor din Constanţa transmit că pe 28 iunie a intrat în vigoare OUG nr. 51/2019 ce are ca obiect eliminarea transportului judeţean din sfera serviciilor publice şi din reglementările Legii nr. 92/2007. Or, HG nr. 863/2016 are ca temei legal art. (3^2) şi (3^3) din Legea 1/2011, ce făceau derogare de la art. 43, lit. b) din Legea 92/2007 care a fost modificat în sensul eliminării prevederilor privind transportul judeţean.

"Pe cale de consecinţă, având în vedere că HG 863/2019 se aplică exclusiv pentru transportul judeţean, atragem atenţia că acesta nu mai este aplicabil şi trebuie abrogat", potrivit sursei citate.

