Atenție angajați, se termină anul! Iată ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate

Ce se întâmplă cu concediul neefectuat din 2025

Dacă la finalul anului 2025 ai rămas cu zile de concediu nefolosite, acestea nu se pierd. Legea îți oferă un termen de 18 luni, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru a le utiliza. Prin urmare, termenul limită pentru a beneficia de zilele de concediu aferente anului 2025 este 30 iunie 2027.

Conform prevederilor din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003, cu actualizările valabile pentru 2025), există câteva principii cheie de care trebuie să fii conștient:

Art. 144 subliniază că dreptul la concediu anual plătit este inalienabil. Acest lucru înseamnă că un salariat nu poate renunța la el, nu îl poate transfera și nu îi poate fi limitat în niciun fel.

Art. 145 definește durata minimă a concediului de odihnă, stabilind că fiecare salariat are dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare pe an.

Art. 146 clarifică situația zilelor neefectuate. Dacă, din motive justificate, un angajat nu și-a putut lua integral concediul într-un an calendaristic, angajatorul are obligația de a-i acorda zilele restante într-un interval de 18 luni, calculat începând cu anul următor.

Pașii de urmat pentru salariați:

Primul pas este să consulți situația exactă a zilelor tale de concediu. Află care este numărul total de zile la care ai avut dreptul în 2025 și câte dintre acestea ai utilizat deja.

Stabilește programarea cu angajatorul: Inițiază o discuție cu angajatorul pentru a planifica perioada în care vei folosi zilele rămase. Reține că legea prevede ca această programare să se realizeze prin consultarea salariatului sau, în cazul planificărilor colective, prin negociere cu reprezentanții angajaților.

Compensarea financiară a zilelor de concediu neefectuate este interzisă pe durata derulării contractului de muncă. Plata acestora este permisă exclusiv în momentul încetării colaborării dintre angajat și angajator.