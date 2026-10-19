Atenție, șoferi! DN1 se închide pentru câteva ore în Prahova pe 20 și 21 octombrie. Care este ruta alternativă

Într-o postare publicată luni pe Facebook, CNAIR a anunțat că marţi şi miercuri, pe 20 și, respectiv, 21 octombrie, între anumite ore, circulaţia rutieră se va închide pe DN1 pe raza unui sat din judeţul Prahova.

Concret, este vorba despre închiderea circulației pe raza satului Puchenii Moşneni al comunei Puchenii Mari din judeţul Prahova. Măsura vine în contextul în care în Puchenii Moșneni va fi montată o pasarelă pietonală.

În acest sens, circulația va fi oprită pe ambele sensuri.

„Marți, 20.10.2026, în intervalul orar 10:00 – 14:00 și miercuri, 21.10.2026, în intervalul orar 00:00 – 04:00, se închide circulația rutieră pe DN1, sectorul cuprins între km 43+900 – km 44+750, pe ambele sensuri de deplasare, pentru montarea pasarelei pietonale, în zona km 43+960, pe raza satului Puchenii Moșneni al comunei Puchenii Mari (județul Prahova)”, a anunțat CNAIR.

Ce rută alternativă au șoferii la dispoziție pentru București – Ploiești și retur

Pentru șoferii care circulă între București și Ploiești, CNAIR a anunțat și o rută alternativă care va permite ocolirea sectorului închis.

„Pentru relația București – Ploiești și retur circulația se va desfășura pe: DN 1, km 43+900 intersecție cu DS 353 – strada Comăneasca – strada Dogari – intersecție DN 1 km 44+750 – Ploiești”, a menționat CNAIR.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele temporare și să respecte semnalizarea rutieră instituită în zona lucrărilor.