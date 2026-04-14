Atenționare în Cheile Bicazului: risc de căderi de pietre. Autoritățile fac apel la prudență

Potrivit Prefecturii Neamț, echipele Districtului Bicaz au intervenit în regim operativ pentru îndepărtarea materialului căzut, iar lucrările au continuat și marți dimineața.

În zonă este prezent și un echipaj al Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, care monitorizează situația pentru prevenirea unor incidente.

„Există în continuare risc pentru persoanele care se apropie de versant, în special pentru cele care staționează sau se deplasează pietonal în apropierea stâncilor”.

Reprezentanții Prefecturii recomandă prudență sporită și respectarea indicațiilor autorităților aflate în teren.