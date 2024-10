Autostrada Bucureşti-Giurgiu, în licitaţie

„A fost transmisă la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice documentaţia de atribuire a contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar Autostrăzii Bucureşti-Giurgiu. Autostrada Bucureşti-Giurgiu reprezintă un proiect important de dezvoltare a infrastructurii rutiere din România, desfăşurat pe raza judeţului Giurgiu, care va avea impact major asupra întregii reţele naţionale de tranzit mărfuri şi călători dinspre şi spre Europa de Vest. Termenul de elaborare a Studiului de Fezabilitate este de 18 luni, urmând ca în cadrul acestuia să fie stabilite detaliile tehnice privind profilul, traseul, structura şi conexiunile cu infrastructura rutieră existentă sau viitoare”, scrie pe Facebook Irinel Ionel Scrioşteanu.

El afirmă, referitor la trasee şi conexiuni, că „este foarte important ca noul drum Bucureşti - Giurgiu să fie gândit mai departe de Autostrada Bucureştiului A0, până la Autostrada Bucureşti - Piteşti A1, având conexiune şi cu autostrada Bucureşti-Alexandria, putând, pe viitor, să facă parte din al doilea inel de autostradă de centură a Capitalei, care se află la nivel de intenţie”.

„Referitor la structură, consider că o structură de beton, precum a fost realizat şi drumul de legătură dintre DN5 şi Podul Prieteniei (drumul de beton pe care l-am dat în trafic în decembrie 2021, denumit şi Autostrada Nemţească) este mult mai adecvată, întrucât are rezistenţă la schimbări climatice: drumurile din beton sunt mai puţin afectate de temperaturile ridicate, neavând tendinţa de a se deforma din cauza sarcinii grele şi a valorilor temperaturii, iar pe porţiunea aceasta avem un volum mare de maşini grele şi tiruri care tranzitează teritoriul României dinspre şi spre Vama Giurgiu, creşte şi sprijină economia locală şi naţională, întrucât nu va mai trebui să importăm bitum (în prezent, importăm 90%), întreţinerea drumului este mai puţin costisitoare, deoarece betonul necesită intervenţii mai rare decât asfaltul şi are o durabilitate crescută”, adaugă oficialul MT.

Licitaţia a fost lansată de Compania Naţională de Investiţii Rutiere - CNIR.