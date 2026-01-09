Avalanșe spontane s-au produs în Munții Făgăraș. Avertismentul salvamontiștilor

Salvamont Sibiu avertizează vineri că, în urma ninsorilor și vântului din ultimele zile, în Munții Făgăraș, la altitudini de peste 1.800 de metri, s au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative.

„De asemenea, au avut loc câteva avalanșe spontane de dimensiuni considerabile”, transmit salvatorii montani.

Aceștia nu recomandă deplasarea în zona înaltă „fără experiență în asemenea condiții și bineînțeles fără echipament adecvat”.

Potrivit meteorologilor, în Munții Făgăraș, Bucegi și Țarcu-Godeanu este risc mare de avalanșe.

Stratul de zăpadă măsoară 156 de centimetri la Vârful Omu, 95 la Bâlea-Lac, 60 la Țarcu, 50 la Călimani, 48 cm la Lăcăuți și 43 de centimetri la Stâna de Vale și Semenic.