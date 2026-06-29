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BAC 2026. Proba la Matematică și Istorie se amână din cauza Codului roșu de caniculă. Când vor susține elevii examenul

Ministerul Educației a anunțat că proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, programată marți, a fost amânată pentru miercuri, din cauza caniculei.
BAC 2026. Proba la Matematică și Istorie se amână din cauza Codului roșu de caniculă. Când vor susține elevii examenul
Sursă foto: Tibi Bologh / Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 14:02, Social
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„Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) – proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie”, a transmis ministerul luni.

Amânarea a fost aprobată prin ordin de ministru.

Ministerul Educației precizează că este o decizie „cu caracter exceptional” luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie: Cod roșu de caniculă.

„S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat”, transmite ministerul.

Toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie.

Ordinul de ministru urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

România sub cod roșu

Aproape toată România se află, începând de luni dimineață, sub cod roșu de caniculă. Potrivit ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă și disconfort termic accentuat în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana”, se arată în anunțul ANM.

 

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