Bacalaureat 2025. Marți are loc proba scrisă la Limba și literatura română. Ce trebuie să știe candidații

Subiectele primite de candidați la proba de Limba și literatura română vor fi publicate pe site-ul Mediafax.ro imediat ce vor deveni disponibile.

La examen sunt așteptați aproximativ 108.000 de candidați (peste 94.400 de candidați din promoția curentă și peste 13.800 de candidați din seriile anterioare).

Examenul se va desfășura în 447 de centre de examen din toată țara.

Ce trebuie să știe absolvenții de liceu

Accesul în săli se va face între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate. Examenul va începe la ora 9:00 și pentru rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate după ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației: subiecte.edu.ro.

Următoarele probe scrise vor avea loc pe 11 iunie (Matematică sau Istorie), 13 iunie (proba la alegere a profilului) și 16 iunie (Limba maternă).

Calendar Bacalaureat – probele scrise – sesiunea iunie 2025

10 iunie 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă 11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă 13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă 16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă 20 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

⁠Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 23-24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 30 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor finale

Primele rezultate ale probelor scrise se vor afișa pe 20 iunie, iar rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi vizibile pe 30 iunie.