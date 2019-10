Bandă de hoţi români, condamnare la închisoare în Marea Britanie. Număr impresionant de spargeri

Un grup infracţional format din cinci români, acuzat că ar fi comis peste 400 de spargeri de locuinţe între anii 2014-2018, în regiunea britanică West Middlands, a fost destructurat, iar membrii săi au fost condamnaţi la patru, până la opt ani de închisoare sub acuzaţia de furt de bunuri şi bani în valoare de mai multe milioane de lire sterline.

Cei cinci cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 27 şi 35 de ani, dintre care o femeie şi cinci bărbaţi, comiteau spargeri de locuinţe în căutarea de bani şi bunuri de valoare, cu precădere bijuterii, şi trimiteau, în mod constant, bani membrilor propriilor familii aflaţi în România.

Romanian burglary gang made millions raiding wealthy homes in 'biggest burglary conspiracy' cops have ever seenhttps://t.co/6Xi0XEIwmC pic.twitter.com/g6ZCFgHoKV