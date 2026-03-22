Bătaie între două eleve la o școală din Prahova

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ciorani au fost sesizați, vineri, prin dispeceratul Poliției orașului Mizil, de către o femeie, care a spus că nepoata sa a fost agresată într-o școală din comuna Colceag.

Din primele verificări a reieșit că, vineri, în timpul programului școlar, o elevă de 15 ani a fost agresată fizic de către o altă elevă, în vârstă de 14 ani.

„Conform celor constatate, incidentul ar fi avut loc în timpul unei pauze, când victima ar fi avut un conflict verbal spontan cu aceasta, care ar fi degenerat în acte de violență, constând în faptul că minora de 14 ani ar fi exercitat acte de violență fizică asupra minorei de 15 ani. La fața locului a fost solicitat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, fără a fi necesar transportul acesteia la o unitate spitalicească”, transmite, duminică, Poliția Prahova.

Oamenii legii au întocmit formularele de evaluare a riscului din care a reieșit faptul că nu există risc iminent. Au fost informați reprezentanții DGASPC Prahova cu privire la incident, în vederea dispunerii măsurilor specifice în cauză.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale care se impun, în cadrul unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.