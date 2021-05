BearFlix, prima platformă de streaming unde poţi vedea ursuleţi în mediul natural

Organizaţia non profit WWF România a creat acum un an BEARFLIX, primul serviciu de streaming care îţi permite să vezi urşii în mediul lor natural. În muntii Hăşmaş cei de la WWF au construit Centrul de Reabilitare Bear Again, unic in Europa, unde acum sunt 27 de ursuleţi orfani .

Alina Moldovan s-a ocupat de platformă şi îţi spune că poţi alege între trei tipuri de abonament de 5,10 şi 20 de dolari. Platforma are deja 300 de abonaţi, din toată lumea.

„Este free, noi încurajăm oamenii să le plătească pentru a putea susţine puii de la orfelinat. 02.11-02.31 Procesul de reabilitare este de 2 ani. În fiecare an avem 2 generaţii. 02.38- 03.02 din cauza defrişărilor//ursoaica se sperie fuge şi ei nu pot ţine pasul”, a declarat Alina Moldovan, coordonator fundraising WWF-România.

Din 2004 organizaţia a reuşit să salveze peste 150 de ursuleţi

Irina Stănescu are 36 de ani şi a fost printre primii abonaţi pe platformă. Îţi spune că a fost mişcată de povestea tragică a ursului Arthur şi este important să ne implicăm.

„Sunt imagini foarte distractive, ursuleţii sut haioşi în aproape orice fac. Am văzut în ultimii ani urşi care au murit fără ajutor în mijlocul străzii, înconjuraţi de autorităţi care trebuiau să aibă grijă de ei. Orfelinatul de urşi e exact ce avem nevoie când ne strigăm indignarea”, a spus Irina Stănescu.

Ultima statistică oficială arată că în România avem aproximativ 7000 de urşi, iar cei mai mulţi sunt în Harghita, Covasna şi Braşov. Ţara noastră are în jur de 7 milioane de HA de pădure. Marea problemă nu este suprapopularea, ci faptul că nu au fost implementate măsuri de prevenţie pentru ca urşii să nu atace.

Livia Cimpoeru, specialist în comunicare la WWF Romania spune că printre soluţii se numără tomberoanele securizate şi gardurile electrice.

„Cerem de foarte mulţi ani înfiinţarea unor echipe operative la nivel naţional, în zonele cu probleme. E important să se aloce sume de la bugetul de stat, prin AFM, pentru rezolvarea acestei probleme, e o problemă naţională. Avem o suprafaţă de pădure generoasă, putem găzdui aceşti urşi la noi în ţară.”, a declarat Livia Cimpoeru, specialist comunicare WWF România.