Birchall, despre revocarea şefului DIICOT, la solicitarea preşedintelui: Nu e uşor/ Ministrul Justiţiei, faţă în faţă cu familia Melencu

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a declarat că va anunţa la momentul potrivit dacă va declanşa procedura de revocare a lui Felix Bănilă, în cazul în care acesta nu demisionează, însă că recunoaşte că nu este un moment uşor pentru şeful DIICOT, dar „orice instituţie este dincolo de persoane”.

„Nu este prima discuţie (cu Felix Bănilă, n.r.), în ultimele luni am avut foarte multe discuţii. Confirm că mi-am exprimat nemulţumirea faţă de câteva aspecte, în primul rând că de mai mult de 2 luni de zile, am solicitat măsuri ferme pentru combaterea criminalităţii şi a formelor asociate, fie că vorbim de trafic de persoane, exploatarea minorelor, criminalitate informatică. (...) Am solicitat măsuri inclusiv pentru a combate clanurile. Nu vă ascund că i-am exprimat profunda nemulţumire şi confirm că a fost o discuţie vineri şi am reluat şi ieri (marţi, n r.) că nu consider deloc acceptabil modul în care s-a acţionat vineri la domiciliul familiei Melencu”, a declarat ministrul Ana Birchall.

Întrebată dacă va demara procedura de revocare a lui Felix Bănilă, dacă acesta nu demisionează, Birchall a spus că va anunţa atunci când va fi luată decizia.

„Haideţi să nu speculăm. Nu e un moment deloc simplu, vorbind la nivel uman. Sunt convinsă că nu e un moment deloc uşor pentru domnul procuror-şef Bănilă, dar orice instituţie este dincolo de persoană. Asta este credinţa mea şi nu e de azi, de ieri. E dintotdeauna”, a spus ministrul Justiţiei.

Felix Bănilă a precizat, marţi, că va trata cu seriozitate solicitarea de demisie a preşedintelui şi se va consulta cu colegii şi cu şeful ierarhic, însă a subliniat că activitatea DIICOT nu se rezumă la cazul Caracal.

Ana Birchall, despre întâlnirea cu familia Melencu: A fost o discuţie absolut umană

Ana Birchall a spus că s-a întâlnit cu familia Melencu, iar discuţia purtată a fost „umană”, în care le-a promis că o să fie ascultaţi de autorităţi, dar în acelaşi timp se va încerca aflarea adevărului. Ministrul a cerut de la procurorul general un raport al intâmplărilor de la casa Melencu.



„Nu a fost nimic altceva decât o discuţie absolut umană. I-am ascultat şi asta este, de fapt, supărarea mea şi oful meu, pentru că in toată aceşti oameni nu au vrut nimic altceva decât să fie ascultaţi şi să se afle adevărul. Le-am promis că, atât cât ţine de mine, (...) o să mă indeletnicesc astfel încât să fie ascultaţi şi în acelaşi timp să se afle adevărul”, a declarat Ana Birchall, la sediul Ministerului Justiţiei.

Ministrul Justiţiei a precizat că discuţii cu privire la incidentele de vineri, de la casa familiei Melencu, a purtat şi cu procurorul general, Bogdan Licu.

„I-am solicitat procurorul general să imi facă o informare completă cu tot ce s-a intamplat vineri, pentru că din punctul meu de vedere, e inacceptabil”, a spus Birchall.

Familia Melencu s-a prezentat, în cursul zilei de luni, după ce i-au fost recoltate probele biologice, la sediul Parchetului General şi al Ministerului Justiţiei, pentru discuţii cu şefii acestor instituţii.

Jandarmii şi agenţii au mers, vineri, la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus însă că refuză să plece de acasă şi, ulterior, a leşinat.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.