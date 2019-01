BOBOTEAZĂ 2019 | Crucea aruncată în Gilort, recuperată pentru al nouălea an la rând de un militar: "Mă simt mai norocos, mai sănătos" | VIDEO

Sute de persoane din comuna Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj, au participat, duminică, la slujba de Bobotează, din satul Bălceşti, care a culminat cu aruncarea crucii din lemn în apele reci ale râului Gilort, aceasta fiind recuperată de singurul participant, un militar.

Marian Ciungu, un militar în vârstă de 32 de ani, din comuna Bengeşti-Ciocadia, se aruncă, de 11 ani, în râul Gilort, pentru a recupera crucea de lemn. Acesta a spus că a făcut acest gest, de Bobotează, pentru a avea noroc şi sănătate.

"Numai eu am participat în acest an, dacă nu e o gârlă mai mare, o toaie cum se spune la noi. Ne-au promis autorităţile, dar încă nu s-a făcut. Este al 11-lea în care particip, de nouă ani am prins crucea. Mă simt mai sănătos, nu răcesc, nu am răcit niciodată după ce am sărit în apă. Mă simt mai norocos, sănătos. Vreau ca să nu se piardă nici tradiţia aici, la noi. Cred că dacă nu m-aş arunca eu, nu s-ar arunca nimeni. Mulţi prieteni spun că dacă ar fi mai multă apă, atunci s-ar arunca şi ei, dar aşa riscăm să ne lovim. Am primit şi 100 de lei, dar nu pentru bani m-am aruncat. Când am plecat de acasă cu maşina erau -8, -9 grade, dar nu m-am gândit să renunţ", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Marian Ciungu, din Bengeşti-Ciocadia.

Înainte să arunce crucea în râu, preotul comunei Bengeşti-Ciocadia a oficiat o slujbă de sfinţire, la care au participat sute de localnici.

