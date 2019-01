Peste 10.000 de oameni au participat, duminică, la slujba de Bobotează, oficiată de ÎPS Teodosie, pe faleza Cazinoului din Constanţa, apoi, conform tradiţiei, arhiepiscopul a aruncat trei cruci în mare, ce au fost recuperate de trei bărbaţi, unul dintre ei fiind musulman.

695 afişări

Peste o mie de constănţeni au mers încă de dimineaţă la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, unde ÎPS Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Botezului Domnului. După slujbă, în jurul orei 11.00, clerul şi credincioşii au pornit în procesiune spre faleza Cazinoului, unde a fost oficiată slujba de sfinţire a apelor.

Muzica Militară a Forţelor Navale şi Garda de Onoare au însoţit procesiunea de la Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” spre faleza Cazinoului, iar două ambarcaţiuni ale Centrului de Scafandri au asigurat buna desfăşurare a ceremonialului de binecuvântare şi sfinţire a apelor.

Pe faleza din faţa Cazinoului a fost formată Crucea Sfântului Andrei, din 200.000 de sticle din plastic umplute cu apă sfinţită, care au fost apoi împărţite celor prezenţi. Tot acolo se afla şi o altă cruce, sculptată în gheaţă.

Arhiepiscopul Tomisului a sfinţit apa din mai multe bidoane mari, din lemn, aflate într-un alai de care trase de boi şi măgăruşi, iar apoi a eliberat trei porumbei albi, care au simbolizat Sfânta Treime. Peste 10.000 de oameni au participat la slujba de la malul mării.

După ceremonia de la malul mării, alaiul a plecat în procesiune pe străzile oraşului pentru a împărţi Agheasma Mare şi celor ce nu au reuşit să participe la slujba din Portul Tomis.

Conform tradiţiei, ÎPS Teodosie a sfinţit apele Mării Negre, iar apoi a aruncat în mare trei cruci - ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului, pentru recuperarea cărora au sărit, de pe mai multe şalupe, tineri temerari.

Una dintre aceste cruci a fost recuperată de un bărbat de religie musulmană, Ismail Asan de 49 de ani.

„Particip pentru al doilea an şi e prima oară când o prind. Sper să îmi aducă sănătate. (…) Am zis că până nu iau crucea nu mă las”, a declarat Asan, după ce a ieşit din apele mării.

Nu este pentru prima dată când un musulman participă la ceremoniile de Bobotează de la Constanţa şi reuşeşte să prindă una dintre crucile aruncate în apele mării, un caz similar petrecându-se şi în 2015.

După ce anul trecut festivităţile au fost ţinute sub un soare primăvăratec, anul acesta miile de credincioşi prezenţi la slujbă au avut parte de „gerul Bobotezei”, pe toată durata slujbei ningând la malul mării.

„Boboteaza 2019 promite belşug şi bucurie anul acesta. Este belşug pentru că marea iată primeşte apă de sus prin aceşti fulgi de zăpadă, cum îi stă bine Bobotezei. (…) Am sfinţit marea, am aruncat cele trei cruci şi cei ce au cutezat au alergat şi le-au prins. Sunt bucuros că anul acesta Boboteaza este îmbrăcată în fulgi de zăpadă şi are apă lină, iar poporul a venit în număr foarte mare ca să primească această sărbătoare”, a spus, la finalul slujbei, ÎPS Teodosie.

Festivităţile s-au desfăşurat fără incidente deosebite, miile de credincioşi prezenţi fiind vegheaţi de jandarmi şi poliţişti.

Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe 6 ianuarie Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Numită teologic şi Epifania, Teofania sau Arătarea Domnului, sărbătoarea ne aminteşte de momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a venit la râul Iordan şi a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.

Rânduiala bisericească prevede ca în această zi preoţii să meargă pe malul unei ape şi să oficieze slujba sfinţirii mari a apei. Totodată, după slujbă, pentru a sublinia prezenţa Sfintei Treimi în apa Iordanului, preoţii aruncă trei cruci în apă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.