Bucureștenii din Sectorul 1 vor plăti taxă de salubrizare. Cât costă și de când se aplică

Persoanele care locuiesc în Sectorul 1 al Capitalei vor fi obligate, de la 1 ianuarie 2027, să plătească lunar taxă de salubrizare. Decizia a fost luată de Consiliul Local, la propunerea Primăriei de sector, joi.

Taxa aprobată de consiliu este de 22,20 de lei pe lună, însă administrația locală va suporta o parte din cheltuieli, astfel încât fiecare locuitor al Sectorului 1 va fi nevoit să plătească 9,99 de lei, lunar.

Cine va trebui să plătească

Taxa se aplică fiecărei locuințe și se calculează în funcție de numărul de persoane declarate.

În cazul clădirilor aflate în proprietate privată, cum ar fi ansamblurile rezidențiale, proprietarii vor trebui să declare la Direcția Taxe și Impozite numărul de persoane care locuiesc în același spațiu.

Pentru ce plătesc locuitorii noua taxă

Cetățenii stabiliți în Sectorul 1 vor beneficia de o mai bună gestionare a deșeurilor menajere, spune Primăria. De la colectare până la eliminare, administrația locală și-a propus o eficientizare a serviciilor de salubrizare.

“Nu este o decizie populară. Dar este o decizie pe care mi-o asum. În primul rând, avem obligații legale. Legislația națională și cea europeană ne cer să aplicăm principiul «poluatorul plătește», adică fiecare să contribuie la costul gestionării deșeurilor pe care le produce.

[…] Și mai există o consecință financiară importantă: potrivit condiționalității privind finanțarea pe care o avem în vedere, dacă nu introducem această taxă, Sectorul 1 riscă să nu mai primească bani de la Guvernul României”, a transmis primarul George Tuță.

Taxa de salubrizare se va putea plăti și în avans, iar din 2028 va fi solicitată în două tranșe: prima până la 31 martie, iar a doua până la 30 septembrie, pentru perioada iulie-decembrie.