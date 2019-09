Bunicul Luizei, fata care ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă, transportat la spital cu ambulanţa, după ce a acuzat că se simte rău

Bunicul Luizei Melencu, fata dispărută în aprilie 2019, în Caracal, a acuzat, vineri, o stare de rău, iar familia a sunat la numărul de urgenţă 112.

„Am sunat la 112 pentru că i s-a făcut rău tatălui meu. Este foarte afectat de informaţiile apărute în spaţiul public în ultimele două zile şi mă refer in special la faptul că instituţiile statului vor să le declara pe fiica mea Luiza, dar şi pe Alexandra decedate. Tatăl meu de când a aflat se simte rău. Astăzi starea de rău s-a accentuat. Simte că nu are aer şi când au venit medicii avea tensiune 22. A fost dus la spital. Este însoţit de sora şi cumnatul meu”, a declarat Monica Melencu, mama Luizei.

Ea a spus că bunicul Luizei este cardiac şi că are şi un preinfarct. Femeia a mai precizat că toată familia este afectată de ultimele veşti.

„Şi eu am fost joi la medic pentru că m-am.simtit rău. Am primit tratament inclusiv pentru tensiune. Suntem la pământ. Vedem cum această anchetă se închide, punându-se accent doar pe declaraţiile lui Gheorghe Dincă, fără a se audia şi eventuali complici. Am simţit că fata noastră a fost denigrată pe parcursul anchetei. Dincă scrie în declaraţii că i-a pus pe banchetă 500 de lei şi nu i-a primit şi în declaraţii publice procurorul de caz spune că Dincă i-a dat banii. Este o diferenţă între a pune bani pe bancheta pe care sta Luiza şi a-i da bani Luizei. Acest caz se vrea închis. Aşa ne-au spus şi poliţişti care au stat la poartă: abia aşteptăm să se termine. Nu credeam că se poate proceda aşa într-o ţară, mai ales când nu sunt suficiente probe", a mai spus mama Luizei Melencu.

Un echipaj de la Ambulanţa Dolj s-a deplasat la Dioşti, iar bărbatul este transportat, la ora transmiterii ştirii, la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Judeţean Craiova, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cristiana Geormăneanu, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Medicii de la spital urmează să facă investigaţiile necesare şi să stabiliească diagnosticul.

Luiza Melencu, de 18 ani, a dispărut din Caracal, în luna aprilie 2019. Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a omorât-o în ziua în care a luat-o la ocazie şi, la fel ca în cazul Alexandrei, i-ar fi ars cadavrul.

