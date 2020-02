Candidata la şefia Parchetului General e cea care a semnat protocolul cu SRI: „Am fost surprinsă de interpretare”

Gabriela Scutea a spus la audierea sa din CSM pentru a fi numită la şefia Parchetului General că protocolul cu SRI din 2009 putea fi mai bine explicat. Ea este cea care a semnat protocolul SRI - Parchetul General, în locul şefului Ministerului Public de la acea vreme, Tiberiu Niţu.

„E foarte uşor de spus ce am învăţat. Aplicarea protocolului nu ar fi trebuit gândită dincolo de regulile şi rolul fiecărei instituţii. Am fost surprinsă de interpretarea că am creat premisele transmiterii datelor confidenţiale. (...) Acum, în 2020, privind retrospectiv, este faptul că unele prevederi putea fi mai bine clarificate”, a explicat Gabriela Scutea în faţa CSM.

Aceeaşi Scutea a avut un rol şi în parcursul mult criticatei Ordonanţe 13. În plin scandal pe OUG 13, procuroarea era secretar de stat în Ministerul Justiţiei şi a contribuit la redactarea documentului.

Întrebată de un procuror CSM dacă se consideră complice moral în elaborarea Ordonanţei 13, Gabriela Scutea a spus: „Doamne fereşte!”.

„Aveam posibilitatea să îmi cer concediu, dar în momente de criză nu aceasta este abordarea mea. Faptul că am rămas alături de colegii care au formulat nişte obiecţiuni am reuşit să le ”îndesăm” în faţa ministrului Iordache. Nu am redactat, am verificat tehnic în aşa fel încât să fim conştienţi că nu rezultă aspecte de necorelare a textelor în raport de alte prevederi ale Codurilor Penale şi am reuşit să introducem acel termen. Am rămas cu credinţa că pot să fac ceva”, a explicat procuroarea.

