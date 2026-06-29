Canicula pune presiune pe sistemul energetic. Autoritățile au activat Comandamentul Energetic și pregătesc măsuri speciale

Ședința a fost organizată la inițiativa Ministerului Energiei și a reunit reprezentanții principalelor instituții și companii din Sistemul Electroenergetic Național. Discuțiile au vizat consumul estimat de energie, capacitățile disponibile de producție și starea rețelei naționale de transport.

Consum de până la 8.000 MW în orele de vârf

Potrivit prognozelor Dispecerului Energetic Național, consumul de electricitate ar putea atinge aproximativ 8.000 MW în serile de luni și marți. Aceste intervale sunt considerate cele mai solicitante pentru sistem.

Autoritățile susțin că sunt pregătite să aplice măsuri operative, în funcție de evoluția consumului și de condițiile din rețea. Scopul este menținerea echilibrului dintre producție și consum, fără afectarea alimentării cu energie electrică.

Retragerile programate au fost anulate

Pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme, operatorul de transport al energiei electrice a luat deja măsuri preventive.

Printre acestea se află anularea unor lucrări programate care presupuneau scoaterea din funcțiune a unor instalații. Decizia urmărește menținerea infrastructurii la capacitate maximă pe durata episoadelor de caniculă.

În paralel, au fost consolidate activitățile de monitorizare a Rețelei Electrice de Transport. Echipele tehnice sunt pregătite să intervină rapid dacă apar incidente provocate de temperaturile ridicate.

Echipe în alertă pe toată durata codului roșu

Pe întreaga perioadă a avertizărilor meteorologice, personalul Dispecerului Energetic Național și al sucursalelor teritoriale monitorizează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național.

Autoritățile spun că obiectivul principal este evitarea unor probleme care ar putea afecta alimentarea consumatorilor.

Noi capacități de producție intră în sistem

Ministerul Energiei a anunțat că, de la începutul anului, au fost puse în funcțiune aproximativ 1.500 MW în noi centrale electrice și instalații de stocare. Dintre acestea, aproape 1.000 MW au fost conectați doar în ultima lună.

În perioada următoare, alți aproximativ 1.000 MW sunt pregătiți pentru racordarea la rețea. Este vorba despre investiții în parcuri fotovoltaice, centrale eoliene și sisteme de stocare a energiei.

Potrivit autorităților, noile capacități vor crește flexibilitatea sistemului energetic și vor contribui la o funcționare mai sigură în perioadele cu consum ridicat, precum cele generate de valurile de caniculă.