Caniculă sâmbătă în toată țara. 16 județe, sub avertizare Cod portocaliu

Avertizarea Cod portocaliu vizează județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

În aceste zone va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Restul țării va fi sâmbătă sub avertizare Cod galben. Conform ANM, în aceste zone se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și pe alocuri în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 20 de grade.

Avertizările intră în vigoare sâmbătă la ora 10.00 și sunt valabile până duminică la ora 10.00.

Duminică va fi Cod roșu

De duminică dimineața vor intra în vigoare noi avertizrăi Cod roșu, Cod portocaliu și Cod galben de caniculă.

Codul roșu va viza Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei. Temperaturile vor fi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei va fi Cod portocaliu. Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Codul galben va viza duminică Dobrogea și în sud-estul Munteniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor încadra între 19 și 21 de grade, mai ridicate spre 23… 24 de grade, pe litoral și în Delta Dunării.