Care este scopul real al mişcării Black Lives Matter. Fondatorul mişcării a recunoscut obiectivul final al grupului

Protestele şi revoltele au cuprins Statele Unite în numele dreptăţii pentru moartea lui George Floyd, aflat în custodia poliţiei, şi a altor victime ale forţelor de ordine. Organizatorii „Black Lives Matter”, abreviat BLM, au spus în repetate rânduri că scopul este de a pune capăt brutalităţii poliţiei şi a rasismului sistemic care afectează în mod injust pe oamenii de culoare.

Unul dintre co-fondatorii BLM, Patrisse Cullors, a recunoscut recent că organizaţia este condusă de marxişti instruiţi care au scopul final de a-l alunga din funcţia de preşedinte pe Donald Trump.

BLM founder Patrisse Cullors, reassuring an old communist that she understands that the goal is to destroy freedom: “we’re trained Marxists.” pic.twitter.com/x8sljI05Av

Deşi site-ul web „Black Lives Matter” nu susţine în mod explicit că Joe Biden ar trebui să fie preşedinte, Cullors a întărit acest punct de vedere în timpul unei emisiuni televizate.

President "Trump not only needs to not be in office in November but he should resign now," says co-founder of the Black Lives Matter Global Network Patrisse Cullors. "Trump needs to be out of office. He is not fit for office." pic.twitter.com/T6mLZ11cEv