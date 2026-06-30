Prima pagină » Social » Cât poți supraviețui sub dărâmături după un cutremur? Experții explică de ce primele 24 de ore sunt decisive

Cât poți supraviețui sub dărâmături după un cutremur? Experții explică de ce primele 24 de ore sunt decisive

Primele ore după un cutremur puternic sunt esențiale pentru salvarea supraviețuitorilor. Deși există cazuri în care oameni au fost scoși vii de sub dărâmături chiar și după mai bine de o săptămână, șansele de supraviețuire scad de la o zi la alta. Specialiștii explică de ce unele persoane rezistă zile întregi și ce trebuie făcut dacă rămân prinse sub ruine, scrie AP.
Cât poți supraviețui sub dărâmături după un cutremur? Experții explică de ce primele 24 de ore sunt decisive
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
30 iun. 2026, 08:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cutremurele devastatoare produse săptămâna trecută în statul venezuelean La Guaira au readus în atenție una dintre cele mai dificile întrebări după astfel de dezastre: cât timp poate supraviețui o persoană prinsă sub dărâmături? Potrivit experților citați de Associated Press, răspunsul depinde de mai mulți factori, precum gravitatea rănilor, accesul la aer și apă, temperatura mediului și existența unui spațiu protector între resturile clădirii.

Primele 24 de ore oferă cele mai mari șanse de salvare

În general, cele mai multe persoane sunt salvate în prima zi după un cutremur. După acest interval, probabilitatea de supraviețuire scade treptat, deoarece multe victime au suferit răni grave sau sunt prinse sub bucăți masive de beton și alte materiale. Totuși, dacă rănile nu sunt severe și există condiții favorabile, oamenii pot rezista chiar și o săptămână sau mai mult.

Urmările cutremurului din Filipine. Sursa foto: X

Geofizicianul Victor Tsai, de la Brown University, explică faptul că șansele cresc considerabil atunci când victima se află într-un așa-numit „spațiu de supraviețuire” – o cavitate formată între elementele structurii prăbușite, care împiedică zdrobirea persoanei și îi permite să respire.

Aerul și apa sunt esențiale

Pe măsură ce trec zilele, cele mai importante resurse devin aerul și apa. „Poți supraviețui o perioadă fără hrană, însă mult mai puțin fără apă”, explică medicul Joseph Barbera, specialist în intervenții de urgență și profesor asociat la George Washington University. Temperatura joacă, de asemenea, un rol important. Căldura excesivă sau frigul extrem pot reduce dramatic șansele de supraviețuire și îngreunează operațiunile de salvare. În unele cazuri, incendiile, fumul sau substanțele toxice eliberate după prăbușirea clădirilor pot agrava situația victimelor.

Salvarea trebuie făcută cu atenție

Specialiștii avertizează că scoaterea unei persoane de sub dărâmături trebuie făcută cu mare grijă. Dacă victima a avut membrele comprimate timp îndelungat, eliberarea bruscă poate provoca pătrunderea în circulație a unor toxine rezultate din distrugerea țesutului muscular, ceea ce poate declanșa un șoc sever și poate pune viața în pericol. Din acest motiv, echipele medicale încearcă, atunci când este posibil, să înceapă tratamentul încă înainte ca persoana să fie extrasă complet.

Există și supraviețuiri spectaculoase

Istoria consemnează mai multe cazuri impresionante. După cutremurul și tsunamiul din Japonia, în 2011, un adolescent și bunica sa, în vârstă de 80 de ani, au fost găsiți în viață după nouă zile petrecute sub locuința prăbușită. Cu un an înainte, în Haiti, o adolescentă de 16 ani a fost salvată după 15 zile petrecute sub dărâmăturile provocate de seismul care a devastat Port-au-Prince.

Urmările unui cutremur devastator in Haiti. Sursa foto: X

Ce trebuie să faci în timpul și după un cutremur

În țările cu norme moderne de construcție, recomandarea este simplă: „Apleacă-te, adăpostește-te și ține-te bine” („Drop, Cover and Hold On”). Specialiștii recomandă adăpostirea sub o masă solidă sau lângă mobilier rezistent, care poate crea un spațiu protector dacă plafonul se prăbușește. Dacă o persoană rămâne blocată sub dărâmături, este important să își conserve energia, să folosească rațional apa și hrana, să economisească bateria telefonului și să producă zgomote doar atunci când aude echipele de salvare în apropiere.

România rămâne una dintre țările europene cu risc seismic ridicat

România se află într-una dintre cele mai active zone seismice din Europa, iar cutremurele produse în zona Vrancea pot afecta puternic Bucureștiul și mai multe județe din sud și estul țării. În Capitală există în continuare sute de clădiri încadrate în clase de risc seismic, inclusiv imobile aflate în clasa RsI, considerate cele mai vulnerabile la un cutremur major și susceptibile de prăbușire în cazul unui seism puternic.

Echipe de interventie ISU si caini salvatori participa la un exercitiu de cautare si salvare in caz de cutremur in cladirea ASE, in Bucuresti, luni, 6 martie 2023. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Autoritățile desfășoară programe de expertizare și consolidare, însă procesul este unul de durată. Specialiștii în protecție civilă recomandă populației să cunoască din timp locurile sigure din locuință, să aibă pregătit un kit de urgență și să consulte informațiile oficiale privind riscul seismic al clădirii în care locuiesc.

Recomandarea video

„Amânarea vacanței este ca și cum ți-ai amâna viața. Trece la fel de repede și cu criză și fără criză”
G4Media
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
GSP.ro
Miliardarul român care a acuzat-o pe Miss Europa că l-a otrăvit intră în război cu cazinourile. Îi bănuiește pe angajați că l-au intoxicat cu mercur, înainte de a pierde 4 milioane de euro
Gandul
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
Cancan
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport
Orașul din România unde temperatura medie a verii a crescut cel mai mult în ultimii 10 ani: +0,57°C. Bucureștiul este abia pe locul 5
Libertatea
Soția și cei doi copii ai fotbalistului Lucas Trejo, găsiți morți în urma cutremurelor din Venezuela! Ce a postat sportivul cu puțin timp înainte de tragedie
CSID
Chery Tiggo 9: SUV-ul chinezesc care vine cu ambiții mari în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da