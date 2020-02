Cazul italianului infectat cu noul coronavirus. Traseul bărbatului în România şi primele imagini surprinse de camere de securitate | VIDEO

UPDATE ora 13.30 Primele imagini cu cetăţeanul italian, surprinse de camerele de supraveghere UPDATE ora 12.45 Avionul în care a călătorit italianul infectat cu coronavirus rămâne la sol. Stewardesele sunt în carantină Avionul cu care a călătorit italian bolnav de coronavirus rămâne la sol, pe Aeroportul din Craiova, unde este dezinfectat cu o lampă cu ultraviolete, apoi se aplică un dezinfectant. Şapte stewardese vor intra în carantină, au transmis, miercuri, reprezentanţii aerogării. Avionul s-a întors gol, miercuri noaptea, după ce s-a dat alerta de coronavirus, iar pasagerii care trebuiau să se îmbarce marţi seara din Bologna către Craiova au rămas în Italia, urmând să ajungă miercuri, cu o altă aeronavă. Pasagerii care vor ajunge miercuri din Bologna la Craiova vor fi testaţi epidemiologic de medici, imediat ce vor sosi. Printre pasageri se numără şi persoane care vin in Rimini, iar unele dintre acestea au călătorit şi sâmbătă, în cursa spre Italia, împreună cu italianul diagnosticat cu coronavirus. Toţi cei care s-au aflat în avion, preajma italianului bolnav de coronavirus, vor ajunge în carantină, în vreme ce ceilalţi pasageri vor fi izolaţi la domiciliu şi monitorizaţi de medici. Potrivit reprezentanţilor Aeroportului Internaţional Craiova, toate aeronavele companiei cu care a călătorit italianul bolnav sunt dezinfectate. „Aeronava care nu a ajuns seara trecută de la Bologna a fost reprogramată. Va ateriza astăzi (miercuri – n.r.), în jurul orei 14.10. A fost alocată o altă aeronavă, cea care a venit aseară (marţi – n.r.) de la Bologna rămâne la sol până se termină toate procedurile. Au fost cumpărate substanţe dezinfectante şi ne-au fost puse la dispoziţie şi de DSP Dolj. Este vorba despre o substanţă Bioneta15, dar înainte de a folosi aceste substanţe este folosită o lampă cu ultraviolete care este introdusă în aeronavă. Abia apoi este folosită substanţa respectivă”, a declarat Oana Răducănoiu, purtător de cuvânt Aeroportul Internaţional Craiova Sâmbătă, aeronava în care a călătorit bărbatul cu coronavirus, a făcut trei curse. „În acea zi au mai fost trei curse pentru că aeronava care pleacă către Bologna operează pe ruta Craiova-Bologna, Bologna –Suceava, Suceava-Bologna şi de acolo se întoarce la Craiova. (…) Avem două aeronave în bază care sunt alocate pentru toate zborurile. Nu ştiu exact această aeronavă pentru ce curse a fost alocată, dar a funcţionat permanent. Începând de duminică au început să se aplice măsurile de protecţie împotriva coronavirusului. S-au stabilit fluxuri speciale pentru pasagerii care sunt debarcaţi pentru toate cursele de Italia, s-au pus la dispoziţie formulare“, a mai spus Răducănoiu.

UPDATE ora 11.20 Carantină în Craiova, la firma de închirieri auto la care a apelat italianul infectat cu coronavirus / Un medic va fi, de asemenea, izolat

Angajaţii firmei din Craiova de la care a închiriat maşină italianul bolnav de coronavirus sunt în carantină într-un spaţiu special. De asemenea, un medic din Rimini aflat la Craiova, care a avut contacte cu italianul bolnav, a informat autorităţile şi va ajunge şi el în carantină.

Reprezentanţii DSP Dolj au declarat, pentru MEDIAFAX, că 2 angajaţi ai firmei din Craiova care au intrat în contact direct cu italianul infectat cu coronavirus au fost duşi într-un spaţiu special amendajat din oraş, în carantină.

Tot acolo va ajunge, miercuri, şi un medic din Rimini, zonă de unde provine şi italianul bolnav.

Surse medicale spun că medicul din Rimini aflat la Craiova a avut contacte cu italianul bolnav şi a anunţat autorităţile despre acest lucru.

189 de persoane care au ajuns în judeţul Dolj, din zone de risc din Italia, în ultimele zile, sunt izolate acasă. De asemenea, 5 persoane sunt în carantină într-un spaţiu din Craiova, unde vor ajunge şi 44 de pasageri care au călătorit în avion alături de italianul infectat pe drumul Bologna –Craiova şi retur.

UPDATE ora 11.15 Tătar: 11 probe de la persoane care au interacţionat cu italianul sunt negative

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătar susţine că 11 probe ce provin de la persoane care au interacţionat cu italianul cofirmat cu coronavirus sunt negative, restul analizelor urmând să fie finalizate miercuri, până la ora 14.00, de către medicii de la Institutul „Matei Balş”.

„Primele probe au ieşit negativ, mai sunt în lucru probe care au ajuns de la Gorj. Rezultatul îl avem în jurul prânzului. Toate celelalte probe, în afara acestui caz, lucrate la nivel naţional - şi Giurgiu, cele două Cazuri de la Buzău, Craiova şi Timişoara - sunt negative. 11 probe medicii le-au găsit cu rezultat negativ”, a explicat Nelu Tătar, la Digi 24.

Cele mai recente informaţii oficiale arată că la Institutul „Matei Balş” se analizează 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele vizitate de cetăţeanul italian depistat pozitiv de autorităţile italiene

Potrivit unui comunicat al Grupului de Comunicare Strategică (GCS), transmis miercuri, Agenţiei MEDIAFAX, până în acest moment nu există nici un cetăţean român pentru care să fi fost confirmată infectarea cu virusul COVID – 19. Însă, 26 de persoane se află în carantină, iar 2.077 de persoane sunt monitorizate la domiciliu.

UPDATE ora 10.00 Traseul italianului infectat cu coronavirus: Bărbatul a intrat în contact cu zeci de persoane din România

Autorităţile au stabilit traseul italianului bolnav de coronavirus în România. Bărbatul infectat cu coronavirus a intrat în contact cu zeci de oameni din momentul în care a ajuns în Oltenia.

Acestora li se adaugă pasagerii care care au mers cu el în avion atât pe drumul dinspre Italia spre Craiova, cât şi invers. Numai în aeronavă, 44 de pasageri şi angajaţi ai companiei aeriene au stat în imediata lui apropiere.



Italianul a stat în România şi s-a plimbat prin mai multe localităţi din Oltenia. Din datele obţinute de autorităţi, traseul bărbatului arată astfel:



- 18 februarie: ora 23,45, bărbatul de 71 de ani, împreună cu fiul său de 10 ani, ajung pe Aeroportul Internaţional Craiova cu o cursă de Bologna

- de la aeroport, italianul merge la o firmă de închirieri auto din Craiova unde închiriază o maşină cu care pleacă spre comuna Bâlteni, din judeţul Gorj

- 19 februarie, puţin după miezul nopţii, italianul şi fiul său ajung în satul Peşteana, la socrii

- 19 februarie, italianul îşi lasă copilul la bunici, în Peşteana, iar el pleacă spre Târgu Jiu. Aici locuieşte într-un apartament pe care îl deţine

- 20 februarie, bărbatul merge la Primăria Drăguţeşti din Gorj pentru a-şi plăti taxele şi impozitele locale

- 20-21 februarie, bărbatul are mai multe întâlniri de afaceri, în special în Târgu Jiu

- 22 februarie, italianul se întoarce la socrii săi, în Peşteana, îşi ia copilul şi pleacă spre Craiova. Aici, predă angajaţilor firmei de închirieri auto maşina şi merge la Aeroportul Internaţional.

În jurul orei 14 pleacă spre Bologna într-un avion plin de oameni.

În Italia medicii îl consideră suspect de coronavirus.

-25 februarie, medicii din Italia confirmă că bărbatul este infectat cu cronavirus. Autorităţile din România intră în alertă. Toate persoanele care au intrat în contact cu bărbatul sunt căutate pentru a fi testate de medici.



În Dolj, marţi seara, autorităţile au făcut o celulă de criză.

„Am constituit o celulă de criză şi până acum am reuşit să identificăm maşina care a fost închiriată de cetăţeanul italian. Am reuşit să identificăm persoanele care au stat lângă acesta, în avion, atât la sosire, cât şi la plecare. (…) Este vorba de 22 de persoane la sosire şi alte 22 de persoane la plecare. Plus personalul aeronavei. Aceştia, împreună cu cei 44 de pasageri şi cei doi angajaţi ai companiei de închirieri vor fi supuşi unor analize. De asemenea, noi am încercat să luăm legătura cu soţia acestuia, dar nu am reuşit. Vizionăm toate înregistrările video din aeroport pentru a vedea dacă a mai intrat în contact şi cu alte persoane", a declarat Narcis Purcărescu, prefect de Dolj.

Compania aeriană care face curse Craiova-Bologna a stabilit şi aeronava care l-a dus înapoi în Italia pe bărbatul bolnav. Marţi seara, avionul trebuia să plece din Bologna spre Craiova cu pasageri. Cursa a fost anulată, oamenii au rămas în Italia, iar avionul a venit gol la Craiova pentru a fi dezinfectat.

Cazul italianului infectat cu coronavirus care a vizitat România

Prefectul judeţului Gorj, Ion Cristinel Rujan, a declarat, miercuri dimineaţă, într-o conferinţă de presă, că până acum niciuna dintre persoanele care a intrat în contact cu cetăţeanul italian nu a manifestat simptome sau nu a cerut ajutorul medicilor.

Persoanelor care au avut contacte directe cu italianul li s-au făcut analize. Probele biologice au fost duse, în noaptea de marţi spre miercuri, la Bucureşti.

S-au făcut analize la 13 persoane, iar alte 19 sunt încă vizate.

Toate aceste persoane sunt izolate acasă.

În Dolj, marţi seara, autorităţile au făcut o celulă de criză.

