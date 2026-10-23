Ce a pățit o femeie care a luptat pentru Rusia, dar a încercat să plece în UE folosind documente ucrainene

O veterană a armatei ruse a fost reținută în Volînia, Ucraina. Potrivit Nexta care citează informațiile SBU, femeia care deține cetățenia ucraineană a luptat împotriva Ucrainei din februarie 2022 până în august 2024.

După ce a încheiat serviciul militar, ea și-a propus să ajungă în UE. A plecat din Rusia, a trecut în Belarus și apoi a ajuns în Ucraina. Scopul era să-și reînnoiască pașaportul ucrainean pentru a se muta în UE.

Totuși, în timpul percheziției, asupra femeii au fost găsite un pașaport rusesc, documente militare și un certificat de veteran.

Ei i-a fost adusă la cunoștință acuzația de trădare. Femeia riscă închisoarea pe viață și confiscarea bunurilor.