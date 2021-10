FOCUS: Ce au învăţat campionii vaccinării: vaccinul merge către oameni, niciodată invers

România are 33% din populaţia generală vaccinată. Mult peste media naţională sunt Bucureştiul şi Clujul. Judeţe codaşe sunt peste tot în ţară, dar cel mai rău stă, paradoxal, Suceava, care a avut anul trecut cel mai mare număr de morţi.

Cei din judeţele fruntaşe au învăţat un lucru esenţial: că vaccinul trebuie să meargă către oameni, niciodată invers.

„Municipiul Bucureşti în momentul de faţă este la aproape 60 la sută rată de acoperire vaccinală, mai exact 59,4%. De asemenea, judeţul Cluj are o rată de acoperire vaccinală de 52,3%. Sunt 11% judeţe care au rată de acoperire vaccinală între 40% şi 50%. Sunt 65% din judeţe care au rată de acoperire vaccinală între 30 şi 40% şi 19% judeţe care au între 20 şi 30% rată de acoperire vaccinală”, a spus preşedintele CNCAV, dr. Valeriu Gheorghiţă.

Opt judeţe au rată de acoperire a vaccinului sub 30 la sută. Cele mai multe sunt din zona Moldovei.

Judeţul Suceava, care a cunoscut cea mai grea perioadă a pandemiei, aceea în care nimeni nu ştia cum să se comporte cu virusul, anul trecut, este astăzi judeţul cu cea mai mică rată de vaccinare: doar 24 la sută din populaţie este vaccinată. Foarte multe persoane au fost infectate anul trecut. Speriate, au mers în număr mare la vaccinare imediat ce s-a putut. Acest val a durat însă puţin, apoi mulţi au considerat că au păstrat imunitatea de după boală şi nu s-au mai vaccinat. A venit vara şi restricţiile aproape au dispărut, iar oamenii au părut că au uitat de virus. Astăzi fac cozi la vaccinare, dar judeţul rămâne cu o rată mică la vaccinare.

„În primele luni ale anului am fost printre primele judeţe care am reuşit să vaccinăm un număr mare de persoane. Acest lucru ne-a făcut să ieşim foarte repede, în primăvară, din valul pandemic. Incidenţa la nivelul judeţului a scăzut destul de repede. Am fost primul judeţ din ţară care am ieşit. Asta a dus la o scădere a interesului faţă de vaccinare, lumea s-a considerat în siguranţă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Dana Costea, coordonatorul campaniei de vaccinare din Suceava.

La polul opus, Clujul are o acoperire a populaţiei vaccinate mai mult decât dublă.

Prefectul Clujului, Tasnadi Szilard, a declarat, pentru MEDIAFAX, că vaccinul a mers către oameni şi nu invers.

„Noi de la început am avut centrele clasice, am avut maratoanele, am avut drive throu care a mers în continuare. Avem în continuare medici de familie care vaccinează, avem programul Oraşul vaccinează satul, prin care, cu ajutorul primarilor, după întocmirea unor liste cu doritori, avem echipe mobile care se deplasează în fiecare unitatea administrativ teritorială, sat, comună şi aşa mai departe, iar în unele situaţii, şi la domiciliul solicitanţilor”, a spus prefectul.

În ultimele săptămâni, la Cluj, 35 – 45% dintre cei care mergeau la vaccinare făceau prima doză. În ultimele zile, însă, raportul s-a schimbat. 65 – 70% dintre clujenii care intră în centrele de vaccinare fac prima doză. În weekendul viitor, este pregătit la Cluj încă un maraton al vaccinării, care va fi non stop, la drive throu. Rămân deschise şi centrele de vaccinare din centrele comerciale, dar şi din Aeroport.

Cu toate acestea, dacă ne uităm la incidenţă, Suceava are o rată a incidenţei, miercuri, de 3,99 la mia de locuitori, în vreme ce în Cluj sunt 9,5 infectări la 1.000 de locuitori. Autorităţile spun că şi numărul de teste este net superior Clujului, aceasta fiind explicaţia pentru care incidenţa în Cluj este mult mai mare.

Primele 4 judeţe ca acoperire vaccinală sunt: Bucureşti - 59,39%, Cluj - 52,29%, Constanţa - 47,11 şi Sibiu - 45,55%: Judeţe codaşe sunt Giurgiu - 26,27%, Bacău - 26,61%, Covasna - 24,7% şi Suceava - 23,99%.