Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)

Noaptea dintre ani vine adesea cu somn puțin, mâncare grea, alcool și multă sare, iar 1 ianuarie te poate întâmpina cu sete, dureri de cap, greață ușoară, balonare și oscilații ale glicemiei. Medicii atrag atenția că nu există alimente „minune” care să „detoxifieze” instant, dar există mâncăruri care susțin hidratarea, refac electroliții și stabilizează energia în următoarele 24-48 de ore.

Ouă (fierte, poșate, omletă simplă)

Ouăle aduc proteine ușor de folosit de organism și colină, un nutrient implicat în funcționarea normală a ficatului. După alcool și somn fragmentat, o masă cu proteine poate ajuta la scăderea senzației de oboseală și la un nivel mai stabil de energie.

Ovăz (terci)

Ovăzul e bogat în fibre solubile, care încetinesc absorbția glucozei. Dacă ai avut „vârfuri” de zahăr din cocktailuri, deserturi sau gustări târzii, un mic dejun cu ovăz poate contribui la mai puțină tremurături, iritabilitate și foame bruscă.

Banane

Bananele sunt o sursă bună de potasiu, important pentru echilibrul de lichide și funcția musculară. Alcoolul favorizează pierderea de apă, iar o ușoară scădere a electroliților poate accentua senzația de „moleșeală”. Bonus: sunt blânde cu stomacul.

Supă / ciorbă ușoară

O supă clară aduce lichide + sodiu, combinație care rehidratează, de multe ori, mai eficient decât apa simplă (mai ales dacă ai mâncat sărat sau ai dansat mult). Alege variante ușoare, nu foarte grase: supă de pui, supă de legume, zeamă de oase.

Iaurt cu culturi vii (sau kefir)

Alcoolul și mesele haotice pot deranja temporar digestia. Iaurtul și kefirul cu culturi vii susțin echilibrul microbiomului și pot fi o reintroducere „blândă” a alimentelor fermentate. Dacă ai stomacul sensibil, începe cu porții mici.

6) Legume gătite (morcovi, dovleac, spanac, dovlecel)

După o noapte cu multă mâncare, legumele gătite sunt mai ușor de tolerat decât salatele crude. Aduc vitamine și minerale fără să forțeze digestia. O farfurie simplă: legume la abur + un strop de ulei de măsline + sare moderată.

Citrice și kiwi (vitamina C + hidratare)

Portocalele, mandarinele, grepfrutul sau kiwi aduc apă, vitamina C și un gust „curat” care merge bine când nu ai poftă de mâncare grea. Sunt utile mai ales dacă te bazezi pe gustări mici în prima parte a zilei.

Pește (somon, sardine) sau nuci (în porții mici)

Dacă ai mâncat mult prăjit și procesat, o sursă de grăsimi bune (omega-3) poate fi o alegere mai „prietenoasă” pentru organism în ziua de după: pește la cuptor sau o mână de nuci. Cheia e porția: nu transformi „recuperarea” într-o altă masă grea.

Mini-plan de recuperare (simplu, fără extreme)

Începe cu lichide: apă + supă sau apă minerală.

Mese mici și regulate, cu proteine + carbohidrați lenți (ouă + ovăz, supă + pâine integrală).

Evită „pedepsele”: detoxuri drastice, post negru sau antrenamente dure dacă ești deshidratat.

Somn și lumină naturală: cele mai eficiente „suplimente” pentru reset.