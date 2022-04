Chanel a anunţat că refuză să vândă produse şi ruşilor aflaţi în afara ţării lui Putin

„Războiul” dus de Chanel împotriva Rusiei a început cu o donaţie de două milioane de euro către organizaţii care ajută refugiaţii din Ucraina. Casa de modă pariziană a anunţat că a suspendat (ca şi alte branduri de lux, de la Hermès la Richemont) activităţile sale în ţara lui Putin pe toate fronturile: de la comerţ electronic la buticuri.

O lună mai târziu, o nouă ştire informează despre o escaladare a măsurilor anti-Rusia. Conform The Business of Fashion, Chanel a decis să urmeze sancţiunile comerciale decise de Europa la literă: gigantul francez de lux refuză acum să vândă ruşilor chiar şi din afara Rusiei, cu excepţia cazului în care pot dovedi că locuiesc în străinătate. După cel de-al patrulea pachet de restricţii UE, anunţat pe 15 martie, Chanel a suspendat vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de bunuri de lux către Rusia.

Cazuri raportate de la Milano la Dubai

Potrivit The Business of Fashion, există cazuri de clienţi ruşi ai Chanel cărora li s-a refuzat cumpărăturile. Situaţiile s-au înregistrat în Dubai, Milano, Istanbul şi în magazinul universal Galeries Lafayette din Paris. Pe Instagram, în ultimele zile au apărut poveştile iritate ale unor bloggeri din Moscova, precum şi cea a unui producător de film rus care locuieşte în New York City, în care povesteau că au fost nevoiţi să demonstreze că deţin proprietăţi în afara Rusiei sau un document care confirmă că lucrează în străinătate. După cum relatează Associated Press, în Coreea de Sud, Chanel a cerut tuturor magazinelor sale să înregistreze clienţii care intră, astfel încât cei ruşi să poată fi identificaţi.

Posibilă acuzaţie de discriminare

Există riscul pentru branduri importante precum Chanel să fie acuzat de discriminare. Un purtător de cuvânt al casei de modă a explicat că brandul lucrează pentru a-şi îmbunătăţi abordarea de a solicita clienţilor informaţii legate de cetăţenia şi rezidenţa lor. „Recunoaştem că decizia noastră i-a dezamăgit pe unii dintre clienţii noştri”, a spus purtătorul de cuvânt. „Ne cerem scuze pentru orice neînţelegere a provocat-o, deoarece primirea tuturor clienţilor noştri, indiferent de unde provin, este o prioritate pentru Chanel”. Clienţii pierduţi reprezintă între 4 şi 8% din piaţa globală de lux.

Ikea a plecat din Rusia, suspendând activitaţi şi având impact asupra a 15.000 de angajaţi. Lista conţine branduri Ferrari, Generali, McDonald's, Apple. Niciuna n-a anunţat însă că nu va vinde produse ruşilor care nu pot face dovada că locuiesc în afara Rusiei.