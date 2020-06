Chiar dacă subiectele la Evaluarea Naţională au fost uşoare, Crina nu se aştepta să obţină media 10

Crina s-a pregătit de examene alături de fratele ei mai mare - Dan, care a susţinut şi el zilele acestea bac-ul. Au împărţit la trei tableta şi laptopul pe perioda cursurilor online, pentru că mai au un frate în clasa a III-a, care a învăţat şi el de acasă. Nu a fost simplu, mi-a mărturisit mama Crinei, dar efortul a dat rezultatele dorite. Dacă Crina a fost surprinsă când şi-a văzut rezultatele, Miruna, o elevă din Iaşi, era convinsă că va lua doar note de 10.

”Desi profesorii ma considera o eleva buna, nu se astepta nimeni sa iau zece”, a declarat Crina Dima, elevă Colegiul National I.L.Caragiale.

Reporter: Este şi fratele tău un elev de 10?

Crina: Da, dacă se străduieşte.

Reporter: Cine e mai deştept în família voastră?

Crina: Nu ştiu, pot să compar notele de la examen şi aş zice că eu.

Reporter: Şi dacă te aude fratele, ce o să zică?

Crina: O să se supere.

Reporter: Ce sfaturi i-ai da fratelui tau, care acum da BAC-ul?

Crina: Sa se calmeze, sa nu ia in seama masca si sa se concentreze la ce are de scris.

”În timpul carantinei, cât am învăţat acasă mi-a fost mai uşor să repet pentru examen deoarece am avut mai mult timp fiindcă nu trebuia să mă deplasez până la şcoală, plus lipseau pauzele între ore”, spune Miruna, elevă la Colegiul Naţional Iaşi.

”Emoţiile au fost fantastice. Inima mea a fost de două ori mai mare ca deobicei”, a precizat Lucian, tatăl Mirunei.