Cîmpeanu, despre actul educaţional online. Efectele pozitive şi negative ale digitalizării

Sorin Cîmpeanu spune că şcoala nu va mai fi ca înainte de pandemie, urmând ca ponderea învăţământului online să crească, dar numai acolo unde se potriveşte acest sistem de predare.

„Componenta online trebuie introdusă după terminarea pandemiei cu multă înţelepciune şi acolo unde se potriveşte. Pandemia ne-a obligat să o introducem şi unde se potriveşte, şi unde nu. Partea de digitalizare a educaţiei presupune nu numai investiţia în echipamente şi conectivitate. Investiţia în softuri presupune şi investiţia în formarea resursei umane. Este cu totul şi cu totul altceva să predai online faţă de predarea clasică. Eu m-am pregătit pentru învăţământul la distanţă, noţiune care seamănă, dar nu se suprapune cu învăţământul online, încă de acum 20 de ani. Am şi certificări în acest sens, certificări care mă îndreptăţeau să cred că sunt priceput în acest domeniu. Însă în vara anului trecut am format 40 de grupe cu toate cadrele didactice din universitatea pe care am condus-o pentru predarea online, module de 16 ore cu fiecare grupă. Am intrat şi eu într-o astfel de grupă ocazie cu care am văzut, eu care mă credeam priceput, cât de puţin priceput eram de la alcătuirea conţinutului şi până la evaluare, o evaluare care să fie relevantă, care să fie specifică modului de predare online”, a declarat ministrul Educaţiei.

El a precizat că în peripoada pandemiei mulţi profesori, dar şi elevi şi studenţi, şi-au îmbunătăţit competenţele digitale.

„Deci profesorii români, fără să aibă această formare, cea mai mare parte dintre ei au reuşit să ducă la bun sfârşit anul şcolar trecut şi îl vor încheia cu examenele naţionale, inclusiv acest an şcolar. Cum au reuşit? Dobândind competenţe digitale, mult mai multe decât aveau până acum. Nu numai profesorii şi-au îmbunătăţit aceste competenţe digitale, ci şi elevii şi studenţii. Paradoxal sau nu, este un plus, o oportunitate a acestei pandemii. (...) Dacă cineva îşi imaginează că după ce se va termina această pandemie vom relua lucrurile de unde le-am lăsat în luna martie anul trecut, se înşeală amarnic. Că ne place sau nu ne place, că dorim sau nu dorim vom merge mult mai mult către teleşcoală, către predare online. Activităţile practice sunt activităţi practice, nu pot fi făcute în online. Grădiniţa e totuşi grădiniţă, copiii merg totuşi să se joace... partea de medicină”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

În opinia sa, un rol important pentru digitalizarea învăţământului îl vor avea fondurile europene primite prin PNRR şi pentru care Ministerul Educaţiei a pregătit deja proiecte. Condiţia ar fi ca fiecare din cele 17.000 de şcoli în România să prezinte situaţia reală a accesului la tehnologie şi să nu recurgă la raportări fictive.

Sorin Cîmpeanu admite că principalul efect negativ al pandemiei au fost pierderile la învăţătură ale elevilor şi susţine că acestea trebuie recuperate rapid şi eficient, prin identificarea lor de la caz la caz.