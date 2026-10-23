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Cinci zile fără agent termic în Sectorul 4. Termoenergetica întrerupe alimentarea a 166 de blocuri

Compania Municipală Termoenergetica București anunță întreruperea temporară a furnizării agentului termic în Sectorul 4 al Capitalei. Lucrările de modernizare a rețelei vor necesita oprirea alimentării a 17 puncte termice, care deservesc aproximativ 166 de blocuri.
Cinci zile fără agent termic în Sectorul 4. Termoenergetica întrerupe alimentarea a 166 de blocuri
Sursa foto: Mediafax Foto/ Alexandru Dobre
Maria Miron
23 oct. 2026, 17:15, Social
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Lucrările la sistemul de termoficare din Sectorul 4 al Capitalei vor începe luni, 26 octombrie, și se vor desfășura până vineri, 30 octombrie, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu. Potrivit Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), intervenția este necesară pentru conectarea conductelor modernizate la rețeaua existentă și presupune întreruperea temporară a alimentării cu agent termic.

Operatorul sistemului de termoficare din București a precizat vineri că lucrările sunt executate la solicitarea constructorului, în cadrul proiectului de reabilitare a rețelei de termoficare a Capitalei, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Ce zone rămân fără agent termic

Întreruperea temporară a furnizării agentului termic este necesară pentru efectuarea lucrărilor la conducta principală de termoficare, cu diametrul de 700 de milimetri, situată pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu.

Zonele în care alimentarea va fi întreruptă sunt Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Strada Secuilor, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă și străzile adiacente.

În total, intervenția presupune oprirea temporară a alimentării a 17 puncte termice, care deservesc aproximativ 166 de blocuri.

Conductele modernizate, conectate la rețeaua de termoficare

Intervenția face parte dintr-un proiect de reabilitare a sistemului de termoficare din București, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Lucrările presupun conectarea conductelor modernizate la rețeaua existentă, pentru ca acestea să poată fi puse în funcțiune. De asemenea, un cămin subteran al rețelei de termoficare va fi înlocuit cu unul nou.

Furnizarea agentului termic, reluată treptat

Termoenergetica a precizat că, pe măsură ce lucrările se încheie, conductele vor fi umplute treptat cu agent termic.

Pentru ca operațiunile să se desfășoare în condiții de siguranță, reluarea alimentării se va face etapizat.

Compania a mai transmis că dispeceratele și echipele de intervenție lucrează permanent.

Bucureștenii pot obține informații despre starea alimentării cu agent termic la numărul 031.9442, prin mesajele preînregistrate, sau la numărul gratuit 0800.820.002. Informațiile sunt disponibile și prin aplicația Termoalert.

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