Coadă la ANAF. Românii ies din casă să îşi plătească datoriile la stat, deşi o pot face online

Zeci de români au stat joi la coadă pentru a-şi plăti taxele şi impozitele la ANAF, în loc să le plătească online. Fiscul şi-a echipat funcţionarii cu mănuşi şi măşti de protecţie.

Zeci de contribuabili au stat la coadă, în stradă, în faţa sediului ANAF din sectorul 6 al Capitalei.

Fiscul recomandă de câteva zile oamenilor să îşi depună actele şi să facă plăţile online, însă unii dintre ei spun că sistemul nu funcţionează.

„Nu funcţionează, doamnă, site-ul. De un an de zile încerc şi nu am reuşit, şi stăm la coadă. Am plătit anul trecut portofoliul, îl plătesc anul ăsta şi nu am putut să mă înregistrez să demonstrez că am plătit. Ăsta e ANAF-ul din România”, a spus un bărbat.

„Dacă aveţi documente cu administraţia financiară trebuie să staţi la rând, fiindcă sunt doar două ghişee care lucrează, unul cu persoane fizice şi unul cu persoane juridice. Este cu problema pe care o avem acum cu coronavirusul”, spune un alt contribuabil.

ANAF-ul a reamintit joi oamenilor că pot depune şi plăti online taxele şi impozitele, pentru a evita o potenţială infectare cu noul coronavirus.

Totodată, Fiscul şi-a echipat funcţionarii cu măşti şi mănuşi de protecţie, iar cei care stau la coadă în cadrul instituţiei trebuie să păstreze o distanţă de 1,5 metri faţă de celelalte persoane.

