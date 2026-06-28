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Cod roșu de caniculă: Restricții pe drumurile din 35 de județe, luni și marți

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că luni și marți vor fi impuse restricții pe drumurile din 35 de județe din cauza avertizării Cod roșu de caniculă.
Cod roșu de caniculă: Restricții pe drumurile din 35 de județe, luni și marți
Sursa foto: Alexandra Pandrea/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
28 iun. 2026, 13:40, Social
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Astfel luni și marți, între orele 12.00 și 20.00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din mai multe județe.

Sunt vizare aceste categorii de drumuri din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către

Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

„Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, transmite CNAIR.

Excepții

Sunt exceptate transporturile de persoane, transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală, vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele poștale, transporturile de echipamente de prim ajutor, transporturile pentru distribuire de carburanți.

De asemenea, restricțiile nu se adresează transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată, transporturilor pentru tractări vehicule avariate, transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR) și transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).

Totodată, în perioada restricțiilor, vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor cu care CNAIR are contracte de lucrări și de servicii în derulare, precum și cele utilizate pentru execuția lucrărilor la Magistrala 6 de metrou București.

O astfel de măsură a fost luată și pentru ziua de duminică.

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