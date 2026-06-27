Prima pagină » Social » Codul roșu extins în aproape toată țara. ANM anunță temperaturi extreme, nopți tropicale și valori aproape de record

Codul roșu extins în aproape toată țara. ANM anunță temperaturi extreme, nopți tropicale și valori aproape de record

Codul roșu de caniculă a fost extins sâmbătă de meteorologi. De la 16 județe care vor fi sub avertizare duminică, de luni aceasta a fost extinsă la aproape întreaga țară.
Codul roșu extins în aproape toată țara. ANM anunță temperaturi extreme, nopți tropicale și valori aproape de record
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 10:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Meteorologii au extins sâmbătă Codul roșu de caniculă.

Duminică, 16 județe vor fi sub avertizare Cod roșu. Este vorba de județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Bistrița-Năsăud, Suceava și Botoșani.

De luni însă, avertizarea a fost extinsă la aproape toată țara. Practic, doar județe Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călărași nu vor fi sub avertizare Cod roșu, ci sub avertizare Cod portocaliu.

Meteorologii susțin că, în zonele cu Cod roșu, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Avertizarea Cod roșu va fi în vigoare până în 1 iulie, la ora 10.00.

În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte.

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
Prințul Harry și Meghan Markle acceptă invitația regelui: vor fi cazați la o reședință regală pe timpul vizitei din Marea Britanie
Gandul
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Cazul ciudat al pacientului Cheloo. Cum a ajuns artistul să fie încătușat și umilit pe stradă, deși se afla în custodia unui echipaj medical
Libertatea
Stațiunea paradiziacă de la Marea Neagră, de care puțini români au auzit. Cazarea costă doar 100 lei/noapte
CSID
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub capotă ascund o surpriză
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da