Copiii sub doi ani nu ar trebui să stea deloc în fața ecranelor, avertizează experții. Expunerea poate avea efecte pe termen lung

Concluziile apar într-o analiză sistematică realizată de cercetători de la Universitatea din Leeds, Leeds Trinity University, Aston University și Loughborough University, care au evaluat dovezile științifice disponibile privind utilizarea dispozitivelor digitale în primii doi ani de viață, scrie Euronews.

Cercetătorii recomandă zero timp petrecut în fața ecranelor

Pe baza rezultatelor, autorii studiului recomandă ca bebelușii și copiii cu vârsta sub doi ani să nu fie expuși în mod intenționat și regulat la ecrane, indiferent dacă este vorba despre televizor, telefon mobil sau tabletă.

Potrivit cercetătorilor, primii doi ani reprezintă una dintre cele mai importante etape pentru dezvoltarea creierului și pentru formarea bazelor sănătății fizice și psihice. „Am învățat că utilizarea ecranelor la copiii sub doi ani este o problemă globală care, în 2026, nu este abordată suficient”, a declarat Rafe Clayton, lector la Universitatea din Leeds. Acesta avertizează că efectele expunerii timpurii pot influența sănătatea și calitatea vieții unei întregi generații.

Mai puțină interacțiune cu părinții și întârzieri în dezvoltarea limbajului

Analiza arată că timpul petrecut în fața ecranelor reduce oportunitățile de interacțiune directă dintre copil și părinți sau alți membri ai familiei. Specialiștii spun că jocul, comunicarea și contactul vizual sunt esențiale în această etapă a dezvoltării, iar înlocuirea lor cu dispozitive digitale poate limita dezvoltarea limbajului și poate favoriza suprastimularea.

Autorii studiului consideră că actualele recomandări care sugerează că unele forme de vizionare împreună cu părinții ar putea fi acceptabile pentru copiii foarte mici ar trebui reanalizate în lumina noilor dovezi.

Aproape toți copiii folosesc ecrane până la vârsta de doi ani

Cercetarea evidențiază că utilizarea ecranelor a devenit aproape universală până la împlinirea vârstei de doi ani, iar timpul petrecut în fața dispozitivelor depășește frecvent limitele recomandate. Unul dintre principalele motive identificate este presiunea asupra părinților, care recurg la telefoane, tablete sau televizor pentru a-i ține ocupați pe copii în perioadele aglomerate. „Familiile se confruntă cu această provocare fără informațiile și sprijinul de care au nevoie”, a declarat Andrea Leadsom, fondatoarea organizației 1001 Critical Days Foundation, care a comandat analiza.

Cercetătorii cer reguli mai clare și implicarea companiilor din tehnologie

Autorii studiului spun că responsabilitatea nu trebuie să revină exclusiv părinților. Ei solicită autorităților să elaboreze recomandări mai clare privind utilizarea dispozitivelor digitale în primii ani de viață și cer companiilor din domeniul tehnologiei să își asume responsabilitatea pentru promovarea conținutului destinat copiilor foarte mici.

În opinia cercetătorilor, etichetele sau reclamele care prezintă anumite aplicații și conținut digital drept potrivite pentru bebeluși ar trebui reevaluate, în condițiile în care dovezile științifice disponibile indică posibile efecte negative asupra dezvoltării.

Specialiștii recomandă le părinților întreacțiunea umană

Experții subliniază că dezvoltarea copilului în primii doi ani este susținută cel mai bine prin interacțiunea directă cu adulții, joc, citit, explorarea mediului și comunicare. Ei avertizează că dispozitivele digitale nu pot înlocui aceste experiențe și recomandă limitarea cât mai strictă a expunerii la ecrane în această perioadă, pentru a favoriza dezvoltarea sănătoasă a limbajului, atenției și relațiilor sociale.