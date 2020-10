Vacanţele cu rulota, din ce în ce mai căutate. Care sunt costurile unei astfel de escapade

Acum 15 ani Mihail a început să restaureze diferite vehicule în Germania. Aşa s-a născut pasiunea lui pentru rulote şi acum şi-a creat una proprie care a fost gata în şase luni de zile. În curând urmează să o şi omologheze. Va încerca să promoveze acest tip de rulotă, iar în funcţie de feedback-ul oamenilor, va produce mai multe pe care le va pune spre vânzare.

"Momentan nu există o cultură a rulotismului în România. Faţă de acum 10-15 ani este o explozie. Mulţi vor să beneficieze de libertatea pe care ţi-o oferă rulota”, spune Mihail Stoicescu, liber profesionist. „Este prima rulotă pe care am făcut-o de la zero în România pentru România.”

„Anul ăsta am luat-o Bucureşti-Sibiu, Sibiu-Oradea, Oradea-Baia Mare, Baia Mare-Târgu Mureş, Târgu Mureş-Bucureşti. Rulota are 6 locuri, are două paturi mari de 1,60 şi se mai face unul în zona de luat masa. Tre’ să-ţi placă genul ăsta de ieşire”, spune Marinela Alioanei, sales executive&proprietar rulotă.