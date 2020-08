COVID, numele unei aplicaţii inventate înainte de apariţia virusului

Andrei Dănilă a gândit o aplicaţie care să te scutească de toate drumurile către service, atunci când vrei să îţi repari maşina sau motorul. Acum un an şi jumătate, când a început să lucreze la ea, alături de colegii lui, i-a spus COVID, ca o prescurtare de la constatare video.

„Zi de zi trimitem soţiei, prietenilor, fotografii în care îi întrebăm asta sau asta, adică, am adoptat un comportament care deja există şi l-am pus într-o aplicaţie care să rezolve o problemă pe care din păcate cu toţii o avem: uneori lăsăm maşina în service. Acum, totul poate fi făcut online. Mecanicul filmează constatarea şi, cu ajutorul platformei îţi arată ce e de făcut la maşină sau la motor”, spune Andrei Dălină, IT-ist de profesie.



Acesta a explicat pe scurt cum funcţionează aplicaţia.



„Clientul primeşte un sms cu un link, când accesează linkul dă play la video şi vede explicaţiile mecanicului în filmare. Video se va opri singur atunci unde clientul trebuie să ia o decizie. Îi apar opţiunile cu preţuri, cu manoperă, cu tot, el decide ce vrea să aleagă şi continuă”.



Dacă acum mai bine de un an, când realizatorii aplicaţiei s-au gândit la nume, încă nu exista noul coronavirus, acum situaţia s-a schimbat.

„Când am văzut că vine această pandemie şi creşte în popularitate peste o popularitate pe care am fi putut-o noi dobândi cu aplicaţia, am stat puţin să vedem ce se întâmplă, după care am luat decizia de a schimba numele. A fost un moment hilar când am văzut că numele pe care noi îl foloseam pentru un proiect intern apare pe canale de ştiri cu nişte conotaţii mai puţin fericite”, a spus Florin Mare, consultant în branding.

Şi ca să nu te inducă în eroare, acum nu îi mai spun COVID, ci constatare video şi caută un nume potrivit.