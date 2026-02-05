Prima pagină » Social » Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Situația pe județe

Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Situația pe județe

Rata mortalității infantile a crescut în 2024 (date definitive INS) de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii. Marchează cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023).
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România: cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani. Situația pe județe
Andreea Tobias
05 feb. 2026, 17:26

Salvați Copiii România transmite că, la nivel național, județul Mureș a avut, în 2024, o rată a mortalității la copiii cu vârsta sub un an de 13 la mie, de aproape patru ori mai mare decât rata mortalității infantile înregistrate în București.

Situația este îngrijorătoare și în județele Ialomița și Suceava, unde rata mortalității infantile depășește 10 la mia de copii născuți vii.

Harta națională a mortalității infantile arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale.

România continuă astfel să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 6,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii.

O problemă suplimentară e dată de cauzele mortalității: dintre cele 952 de decese, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale și alte 33 de boli infecțioase și parazitare, cauze care ar putea fi, în multe cazuri, prevenite, dacă accesul la servicii medicale pentru gravidă și nou-născut ar fi prompt.

Harta mortalității infantile în 2024

Județele cu cea mai mică rată a deceselor la copiii sub un an:

• Municipiul București – 3.30 la mia de copii născuți vii;
• Olt – 3.40
• Ilfov – 4.00
• Tulcea – 4.20
• Teleorman – 4.60

La polul opus, județele cu cea mai mare rată a mortalității infantile

• Mureș – 13.00
• Ialomița – 12.70
• Suceava – 10.70
• Satu Mare – 9.90
• Botoșani – 9.80.

Organizația Salvați Copiii România a primit solicitări de sprijin de la 35 de unități medicale, care au nevoie urgentă de aparatură medicală performantă în 2026, precum și de lucrări de modernizare și renovare. Astfel, medicii solicită dotarea unităților medicale cu mese de resuscitare și reanimare, incubatoare, pulsoximetre, lămpi fototerapie, ventilatoare de suport respirator. Costurile totale se ridică la peste 3.000.000 euro.

